Morde così forte l’occhio del suo bambino di quattro anni che glielo stacca | il bambino

(Di lunedì 23 settembre 2019) Un uomo di 34, Angel Vidal Mendoza hato a morsi l’orecchio del suodiperché era sotto gli effetti allucinogeni del farmaco PCP. L’uomo, con una violenza inaudita ha morsode suondo. Poi sulla sua sedia a rotelle è andato fuori casa, ha preso un’ascia e si è colpito ripetutamente. Questa orrenda vicenda è accaduta a Bakersfield, in California ed è stata riferita da The Huffington Post. Ilha subito oltre uno choc psicologico anche un danno gravissimo e i medici non sanno ancora dire se rimarrà cieco o riuscirà ea recuperare la vista. Ilha dettoalla polizia: ”Il mio papà mi ha mangiato gli occhi”. Ilè stato ricoverato presso il Mercy Hospital dove i medici hanno provato di tutto per salvargli la vista.

