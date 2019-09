Live-Non è la D’Urso | Loredana Berté | “Mimì non si è tolta la vita | aveva altri progetti”

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 23 settembre 2019) Due giorni fa, il 20 settembre, sarebbe stato il compleanno di Mia Martini, ma anche quello di sua sorella,che ieri sera, ospite aNon è la D’Urso, ha raccontato di essere pentita di non aver mai comprato un cellulare. Se l’avesse fatto, forse le cose sarebbero cambiate: “L’ultimo ricordo? Murolo mi chiamò, era il periodo in cui stavano cantando ‘Cu’mme’. Mi disse che Mimì era arrabbiata con me perché non avevo un telefonino ed era impossibile trovarmi – ha detto laalla D’Urso – Fu uno degli ultimi screzi avuti con lei. Me ne pento amaramente di non aver comprato un telefonino, perché se lo avessi avuto non sarebbe morta. Ma non è morta, è più viva che mai. Sono certa che non si sialaprogetti. Mio padre la picchiava? Non voglio parlare di questo. Non ho idea di cosa sia successo, ...

matteosalvinimi : Difendere confini, onore, futuro e sicurezza dell’Italia sono la mia missione. Mi vogliono processare per questo? F… - giannigipi : “Non dovrebbe intervenire la flotta stellare?” L’ultimo corto andato in onda a Propaganda Live, in versione origina… - LegaSalvini : Matteo Salvini questa sera ospite di Live - Non è la d'Urso #LiveNonèLaDurso -