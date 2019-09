Dapper Dan e Gucci | lo streetwear deluxe raccontato in un libro

Fonte : gqitalia

(Di lunedì 23 settembre 2019) Negli anni '80,Dan, «il sarto di Harlem», rubava i loghi dei marchi di lusso per applicarli ai suoi outfit innovativi, oggi, ospite al flagshipdi via Monte Napoleone, firma le copie del suoMade in Harlem: A Memoir. La storia dell'uomo che trent'anni fa ha sostanzialmente inventato lodi lusso è quella di un ragazzo afroamericano con la voglia di emergere e una grande passione per la moda. Da adolescente si prende gioco degli spacciatori di droga ma in prigione si nutre di letture, nel 1982 riesce ad aprire il suo negozio sulla 125th strada, a New York, attivo 7 giorni su sette, giorno e notte. I suoi capi sono realizzati con tessuti dai loghi contraffati, ma appare subito evidente che le sue idee sartoriali sono straordinarie, tanto che il negozio diventa presto il punto di riferimento stilistico per gli abitanti del ...

Bridges2Asia : Dapper Dan, Adut Akech, Pierpaolo Piccioli and Chika Are Our #BoF500 Cover Stars - sebulous : Dapper Dan, Adut Akech, Pierpaolo Piccioli and Chika Are Our #BoF500 Cover Stars - TheTSMAgency : Dapper Dan, Adut Akech, Pierpaolo Piccioli and Chika Are Our #BoF500 Cover Stars -