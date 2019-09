Concorsi Polizia Locale | bandi con scadenza ad ottobre anche in Lombardia e Campania

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 23 settembre 2019)di concorso per reclutare nuovi agenti dellasono stati indetti di recente su tutto il territorio nazionale, per far fronte al fabbisogno di personale in dotazione dei comandi nei Comuni: 18 sono i posti richiesti tra Piemonte,, Veneto e. Qui di seguito riportiamo le selezioni conil prossimoe i relativi requisiti richiesti.Municipale:in Veneto In Veneto si selezionano 3 posti come agente della municipale: uno in provincia di Belluno e due in provincia di Rovigo. Il primo bando è infatti indetto dall'Unione Montana Feltrina, che ha indetto una selezione pubblica per soli esami per agente da inquadrare nella categoria C1, a tempo pieno e indeterminato. La risorsa sarà destinata all'area amministrativa del Comune di Pedavena. I requisiti per la partecipazione sono il possesso del diploma di istruzione secondaria di ...

ivan_toby : Il Cantastorie Fallito... O ma ocio che questo combatte la Mafia???????????? Polizia, la rabbia dei ragazzi esclusi da… -