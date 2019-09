Basket e integrazione | «Tam Tam» chiede di poter giocare

Fonte : vanityfair

(Di lunedì 23 settembre 2019) Tam Tam, ci risiamo. Una storia (di sport) interrotta. Un’altra volta. Per colpa della burocrazia. E’ la storia di una squadra diUnder 15 formata da ragazzini figli di immigrati nati in Italia e frequentati scuole italiane. Per la legge dello sport: stranieri, in attesa del compimento del diciottesimo anno di età. Il problema è presto detto. L’anno scorso i ragazzini – quasi tutti nigeriani – hanno vinto il campionato, ora la Federgli ha imposto l’alt: non potranno salire nel campionato di Eccellenza perché il regolamento impone la presenza di due soli stranieri in squadra. C’è di più, oltre il danno la beffa: la Feder– con un comunicato – ha fatto sapere che: «Qualora Tam Tam lo ritenesse opportuno, in nome della pienae del miglioramento tecnico dei propri atleti, potrebbe optare per il prestito ad altre società come previsto ...

