Ascolti Barbara d’Urso | Imma Tataranni e Giletti | dati serata di ieri

(Di lunedì 23 settembre 2019)Live Non è la d’Urso, fiction, Il borghi dei borghi e Non è L’Arena È stata una domenica di fuoco quella disera, con la seconda puntata di Live Non è la d’Urso, le prime della fiction, Non è l’Arena e Il Borgo dei Borghi. Dopo il “flop” didi settimana scorsa,d’Urso ha sfoderato gli artigli e ha messo in piedi una puntata ricca di ospiti e argomenti. Dall’uno contro tutti di Matteo Salvini e Marco Carta all’emozionante ricordo dell’indimenticata Mia Martini con Loredana Bertè, dal controverso Panzironi (che con la sua dieta promette di far vivere fino a 120 anni, ndr) al caso Pratiful con la mamma del finto Sebastian Caltagirone. Su La7, invece, Massimoha avuto come ospite la protagonista assoluta del caso mediatico dell’anno, ovvero Pamela Prati. ...

