Viareggio | la lettera del sindaco agli altri primi cittadini toscani | “Io amico di Grillo

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 22 settembre 2019) Capannori, un paesone di 40mila abitanti, a due passi da Lucca, maggio 2009. Infiamma il clima elettorale. Il centrosinistra punta su Giorgio Del Ghingaro, 60 anni, tributarista, gran tifoso della Juventus: ha già vinto 5 anni prima e ora ci riprova. Con un sostegno inatteso: quello di Beppe. Il comico genovese il 15 maggio del 2009 sale sul palco, in piazza Moro, assiemesostenitori di Del Ghingaro. Il gruppo locale degli amici dispiega: “Giorgio è il nostro candidato per le scelte amministrative compiute in questi anni, in particolare l’adesione al progetto Rifiuti Zero”. Applausi, evviva, e Del Ghingaro al ballottaggio supera il candidato del centrodestra e si conferma. Il fondatore del M5s e ilsi era incontrati due anni prima, al Mandela Forum, dove si teneva uno spettacolo di, che volle sul palco ildi Capannori. “Mi chiese di ...