Traffico Roma del 22-09-2019 ore 18 | 30

LuceverdeRoma : ???????#Roma -oggi #22settembre si corre la mezza maratona 'Via Pacis' tra Centro, San Pietro, Prati e Flaminio ???? 8… - muoversintoscan : ? In #A1, in direzione Roma: code per traffico intenso tra #Aglio e #Calenzano-#SestoFiorentino 1 km di coda per i… -
Dalla Rete Google NewsTraffico Roma del 22-09-2019 ore 16:30 - Roma Daily News
Traffico Roma del 22-09-2019 ore 16:30 Roma Daily News
AVVENUTI CIRCA MEZZ'ORA FA INCIDENTI CHE POTREBBERO RALLENTARE IL TRAFFICO. IN PIAZZA VENEZIA SUL LATO COMPRESO TRA VIA DEI ...
Traffico Roma del 22-09-2019 ore 17 : 30 : SUL MURO TORTO A CAUSA DI UN INCIDENTE ABBIAMO RALLENTAMENTI SULLA CORSIA A SALIRE VERSO VIA VENETO E PIAZZA FIUME. SULLA TANGENZIALE POTREBBE RALLENTARE IL Traffico UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DEL BIVIO PER SAN LORENZO IN DIREZIONE SAN GIOVANNI PER UN INCIDENTE POSSIBILI RIPERCUSSIONI SULLA VIA FLAMINIA NELLA ZONA DI LABARO VERSO Roma. DISAGI PER Traffico ATTORNO ALLA ZONA COMMERCIALE DI PORTA DI Roma. COINVOLTA LA COMPLANARE DEL ...
Traffico Roma del 22-09-2019 ore 16 : 30 : AVVENUTI CIRCA MEZZ’ORA FA INCIDENTI CHE POTREBBERO RALLENTARE IL Traffico. IN PIAZZA VENEZIA SUL LATO COMPRESO TRA VIA DEI FORI IMPERIALI E VIA QUATTRO NOVEMBRE. AL PRENESTINO IN VIA LUCHINO DAL VERME A OSTIA ANTICA IN VIA GUIDO CALZA. RISOLTO L’INCIDENTE SULLA VIA NOMENTANA NELLA ZONA DI SANT’ALESSANDRO. RIAPERTA AL Traffico LA TIBERINA, IN PRECEDENZA CHIUSA PER ALBERI IN STRADA. PER Traffico RALLENTAMENTI ATTORNO ALLA ZONA COMMERCIALE DI ...
Traffico Roma del 22-09-2019 ore 15 : 30 : SULLA VIA NOMENTANA UN INCIDENTE STA RALLENTANDO LA CIRCOLAZIONE NELLA ZONA DI SANT’ALESSANDRO. CI TROVIAMO TRA IL RACCORDO ANULARE E COLLEVERDE. CHIUSO AL Traffico UN TRATTO DELLA TIBERINA. TIBERINA CHIUSA TRA IL KM 2 E IL KM 8. ALBERI IN STRADA NON CONSENTONO IL PASSAGGIO. SULLA VIA CRISTOFORO COLOMBO INCIDENTE ALL’ALTEZZA DELLA MONTAGNOLA IN DIREZIONE DELL’EUR. POSSIBILI RIPERCUSSIONI DISAGI PER CHI SI SPOSTA CON LA METRO B. CHIUSO IL ...
Traffico Roma del 22-09-2019 ore 14 : 30 : CHIUSO AL Traffico UN TRATTO DELLA TIBERINA. TIBERINA CHIUSA TRA IL KM 2 E IL KM 8. ALBERI IN STRADA NON CONSENTONO IL PASSAGGIO. DISAGI PER CHI SI SPOSTA CON LA METRO B. CHIUSO IL TRATTO LAURENTINA-CASTRO PRETORIO. NAVETTE BUS AL POSTO DELLA METROPOLITANA. A MONTESACRO MANIFESTAZIONE SOCIO-CULTURALE IN PIAZZA SEMPIONE. CHIUSA PARTE DELLA PIAZZA. LINEE BUS DEVIATE. A CENTOCELLE MERCATINI IN VIA DEI CASTANI. ANCHE QUI LE LINEE BUS CHE ...
Traffico Roma del 22-09-2019 ore 13 : 30 : PER UN INCIDENTE SUL GRA IN CARREGGIATA ESTERNA CODE DALLA VIA ARRDEATINA ALLA TUSCOLANA; IN CARREGGIATA INTERNA UN ALTRO INCIDENTE E’ AVVENUTO TRA L’OSPEDALE SANT’ANDREA E LA SALARIA INCOLONNAENTI ANCHE SULLA Roma FIUMICINO PER UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI VIA DELLA MAGLIANA VERSO L’EUR. IN CITTA’ DIFFICOLTA’ DI CIRCOLAZIONE PER ALLAGAMENTO SU VIA DELLA MAGLIANA IN PROSSIMITA DI VIA DI VALLE LUPARA RALLENTAMENTI PER DIVERSI INCIDENTI: IL PRIMO ...
Traffico Roma del 22-09-2019 ore 12 : 30 : PRUDENZA PER UN INCIDENTE SUL GRA IN CARREGGIATA ESTERNA CON CODE DALLA VIA APPIA ALLA TUSCOLANA E IN CARREGGIATA INTERNA UN ALTRO INCIDENTE E’ AVVENUTO TRA L’OSPEDALE SANT’ANDREA E LO SVINCOLO SALARIA INCOLONNAENTI ANCHE SULLA Roma FIUMICINO PER UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI VIA DELLA MAGLIANA IN CITTA’ DIFFICOLTA’ DI CIRCOLAZIONE PER ALLAGAMENTO SU VIA DELLA MAGLIANA IN PROSSIMITA DI VIA DI VALLE LUPARA RALLENTAMENTI PER DIVERSI INCIDENTI: IL ...
Traffico Roma del 22-09-2019 ore 12 : 30 : PRUDENZA PER UN INCIDENTE SUL GRA IN CARREGGIATA ESTERNA CON CODE DALLA VIA APPIA ALLA TUSCOLANA E IN CARREGGIATA INTERNA UN ALTRO INCIDENTE E’ AVVENUTO TRA L’OSPEDALE SANT’ANDREA E LO SVINCOLO SALARIA INCOLONNAENTI ANCHE SULLA Roma FIUMICINO PER UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI VIA DELLA MAGLIANA IN CITTA’ DIFFICOLTA’ DI CIRCOLAZIONE PER ALLAGAMENTO SU VIA DELLA MAGLIANA IN PROSSIMITA DI VIA DI VALLE LUPARA RALLENTAMENTI PER DIVERSI INCIDENTI: IL ...
Traffico Roma del 22-09-2019 ore 11 : 30 : IL Traffico RETSA REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SUL PERCORSO CITTADINO DELLA Roma-TERAMO. PRUDENZA A CAUSA DELLA PIOGGIA, RICORDIAMO IN AUTOSTRADA IL LIMITE DI VELOCITA’ A TAL PROPOSITO SCENDE A 110 KM/h IN CITTA’ DIFFICOLTA’ DI CIRCOLAZIONE PER ALLAGAMENTO SU VIA DELLA MAGLIANA IN PROSSIMITA DI VIA DI VALLE LUPA, ANCORA SU VIA DEL CASALONE TRA VIA DI LUNGHEZZINA E VIA GILDONE E SULLA LAURENTINA IN CORRISPONDENZA DI VIA DI ...
Traffico Roma del 22-09-2019 ore 10 : 30 : IL Traffico RETSA REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SUL PERCORSO CITTADINO DELLA Roma-TERAMO. PRUDENZA A CAUSA DELLA PIOGGIA GIA’ DALLE PRIME ORE DI QUESTA DOMENICA RICORDIAMO IN AUTOSTRADA IL LIMITE DI VELOCITA’ A TAL PROPOSITO SCENDE A 110 KM/h IN CITTA’ DIFFICOLTA’ DI CIRCOLAZIONE PER ALLAGAMENTO SU VIA DELLA MAGLIANA IN PROSSIMITA DI VIA DI VALLE LUPA, ANCORA SULLA PONTINA ALL’ALTEZA DI MOSTACCIANO E SULLA LAURENTINA IN ...
Traffico Roma del 22-09-2019 ore 09 : 30 : MALTEMPO OGGI A Roma, NEL LAZIO INFATTI E’ STATA DIRAMATA UN’ALLERTA METEO DALLA PROTEZIONE CIVILE CHE PREVEDE PIOGGIA INTENSA , ROVESCI O TEMPORALI CON LOCALI GRANDINATE E FORTI RAFFICHE DI VENTO, LA SITUAZIONE SI DOVREBBE PROTRARRE FINO A DOMANI LUNEDI 23 SETTEMBRE E PROPRIO A CAUSA DEL MALTEMPO DIVERSI GLI INCIDENTI IN CITTA’, IL PRIMO AL PORTUENSE, CON CHIUSURA DI VIA ISACCO ARTOM IN PROSSIMITA’DI VIA LUIGI CORTI. IL SECONDO SU VIA ...
Traffico Roma del 22-09-2019 ore 08 : 30 : MALTEMPO OGGI A Roma, NEL LAZIO INFATTI E’ STATA DIRAMATA UN’ALLERTA METEO DALLA PROTEZIONE CIVILE CHE PREVEDE PIOGGIA INTENSA , ROVESCI O TEMPORALI CON LOCALI GRANDINATE E FORTI RAFFICHE DI VENTO, LA SITUAZIONE SI DOVREBBE PROTRARRE FINO A DOMANI LUNEDI 23 SETTEMBRE E PROPRIO A CAUSA DEL MALTEMPO DIVERSI GLI INCIDENTI IN CITTA’, IL PRIMO AL PORTUENSE, CON RALLENTAMENTI IN VIA ISACCO ARTOM IN PROSSIMITA’DI VIA LUIGI CORTI. IL SECONDO SU VIA ...
Traffico Roma del 22-09-2019 ore 07 : 30 : Traffico REGOLARE SULL’INTERO ANELLO DEL GRANDE RACCORDO ANULARE E SUL PERCORSO CITTADINO DELLA Roma-TERAMO.UN INVITO ALLA PRUDENZA A CAUSA DELLA PIOGGIA GIA’ DALLE PRIME ORE DI QUESTA DOMENICA MATTINA..NEL LAZIO QUINDI FENOMENI TEMPORALESCHI GRANDINATE E FORTI RAFFICHE DI VENTO RICORDIAMO CHE IN AUTOSTRADA IL LIMITE DI VELOCITA’ IN CASO DI PIOGGIA SCENDE A 110 KM/h CONTINUA IL PRIMO WEEK DI CHIUSURA PER LA LINEA METROPOLITANA B ...
Traffico Roma del 21-09-2019 ore 19 : 30 : Traffico RALLENTATO PER UN INCIDENTE SU VIA AURELIA ALL’ALTEZZA DI VIA AZONE. ALTRI INCIDENTI CREANO DISAGI IN VIA BOCCEA ALL’INCROCIO CON VIA GREGORIO XI , E IN VIA DI BRAVA ALL’INCROCIO CON VIA ATTILIO BRUNIALTI. UN ALTRO INCIDENTE IN PIAZZALE APPIO RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI LARGO BRINDISI. SI VIAGGIA A RILENTO SUL LUNGOTEVERE DA PONTE PRINCIPE AMEDEO A PONTE SISTO DIREZIONE TESTACCIO, E DA PONTE PALATINO A PONTE GARIBALDI ...
Traffico Roma del 21-09-2019 ore 18 : 30 : Traffico RALLENTATO PER UN INCIDENTE SU VIA AURELIA ALL’ALTEZZA DI VIA AZONE. UN ALTRO INCIDENTE IN PIAZZALE APPIO RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI LARGO BRINDISI. DI PROCEDE A RILENTO SULLA VIA SALARIA TRA L’AEROPORTO DELL’URBE E VIA DEL FORO ITALICO DIREZIONE CENTRO, ALTRI RALLENTAMENTI IN VIA CILICIA DIREZIONE PIAZZA TUSCOLO.. IN SVOLGIMENTO LO “SHOWROOM DELLA MOBILITÀ ELETTRICA E SOSTENIBILE”; CHIUSA LA LATERALE DI VIA TIBURTINA TRA VIA ...
Traffico Roma del 21-09-2019 ore 17 : 30 : Traffico RALLENTATO PER UN INCIDENTE SU VIA AURELIA ALL’ALTEZZA DI VIA AZONE. Traffico INTENSO E RALLENTATO SULLA VIA SALARIA TRA L’AEROPORTO DELL’URBE E VIA DEL FORO ITALICO DIREZIONE CENTRO, ALTRI RALLENTAMENTI IN VIA CILICIA DIREZIONE PIAZZA TUSCOLO.. PER GLI AMANTI DEL SAMBA, APPUNTAMENTO LUNGO LE STRADE DEL QUARTIERE SAN PAOLO. FINO ALLE 18 DI QUESTO POMERIGGIO, CON L’EVENTO ITINERANTE DENOMINATO Roma INCONTRA IL SAMBA. POSSIBILI DISAGI ...