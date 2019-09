L’obsolescenza programmata ha enormi costi ambientali E per me è un vero e proprio

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 22 settembre 2019) Mi sono già occupato in passato del, definendola anche “un crimine contro l’ambiente”, perché essa accelera terribilmente la produzione di rifiuti. Anche se, ad onor del, non è soloun crimine, ma anche il fatto che spesso convenga – dal punto di vista strettamente economico – cambiare un prodotto piuttosto che farlo riparare. Così come, mi viene da aggiungere molto banalmente, il fatto che i pezzi di ricambio siano oggi più grandi di quelli che erano un tempo: pensiamo alle carrozzerie delle auto. Ma torniamo alin senso stretto, indotti a questo da uno studio pubblicato giusto nei giorni scorsi dall’European Environmental Bureau (Eeb, una rete esistente dal 1974 di oltre 143 organizzazioni di cittadinisti con sede in oltre 30 Paesi), studio in cui si stima per la prima volta ...

SonDandelion : RT @FranFerrante: “Gli #OGM stanno all’#agricoltura come l’obsolescenza programmata al sistema industriale”: intelligente articolo di @s_ce… - DamianoDiSimine : RT @FranFerrante: “Gli #OGM stanno all’#agricoltura come l’obsolescenza programmata al sistema industriale”: intelligente articolo di @s_ce… - Barbara_Goi : RT @FranFerrante: “Gli #OGM stanno all’#agricoltura come l’obsolescenza programmata al sistema industriale”: intelligente articolo di @s_ce… -