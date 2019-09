Il Segreto | trame 23-24 settembre | Raimundo impedisce a Don Anselmo di togliersi la vita

Trame 'Il Segreto' : accusa di adulterio per la Laguna - la giovane va in carcere : Nelle prossime puntate della celebre soap Il Segreto' numerosi saranno i colpi di scena e per Elsa sono in arrivo tempi duri. Isaac intanto scoprirà che la coniuge Antolina era incinta di tre mesi al momento della perdita del figlio e dopo aver avuto una lunga discussione con Juanote (Il vero padre del nascituro) prenderà la difficile decisione di annullare il matrimonio. Inoltre, immaturo ed inutile sarà il tentativo da parte della 'biondina' ...

Il Segreto - trame Spagna 23 - 27 settembre : Matias torna - Tomas geloso di Marcela : Le trame di Spagna de Il Segreto, relative alle puntate in onda dal 23 al 27 settembre su Antena 3, annunciano il ritorno di Matias Castaneda nelle vicende ambientate a Puente Viejo. Nel dettaglio, Mauricio comunicherà al capitano Huertas che Ignacio è stato denunciato dai vicini per i suoi macchinari pericolosi. Marta, invece, vorrà invitare Adolfo ad un appuntamento a la Puebla, se non scoprisse che Rosa ha fatto lo stesso con lui. Nel ...

Il Segreto trame 20 e 21 settembre : Francisca caccia Fernando : I prossimi due appuntamenti con la soap opera Il Segreto, venerdì 20 e sabato 21 settembre, saranno caratterizzati da due decisioni molto importanti. La prima riguarderà quella presa da Elsa, la donna si convincerà di rispondere in modo affermativo alla proposta di matrimonio ricevuta da Alvaro. Donna Francisca, invece, si troverà ad avere una pesantissima discussione con Fernando. Tra i due le cose si metteranno così male al punto che la donna ...

Il Segreto - trame : Gracia e Belen arrivano a Puente Viejo - Prudencio interessato a Lola : Torna lo spazio dedicato alle notizie su Il Segreto, la soap opera spagnola che continua ancora oggi a trasmettere molte emozioni al pubblico italiano. Le trame delle prossime puntate in onda su Canale 5, annunciano il ritorno di Gracia Hermosa e sua figlia Belen a Puente Viejo, mentre Prudencio Ortega rimarrà folgorato da Lola Mendana, un nuovo personaggio. Il Segreto: il ritorno di Gracia Le anticipazioni de Il Segreto segnalano il grande ...

Il Segreto trame al 28 settembre : Don Anselmo parte - Elsa derubata dal Fernandez : Le avventure della telenovela di origini iberiche Il Segreto sono sempre più entusiasmanti. Le anticipazioni degli appuntamenti programmazione sulla rete ammiraglia Mediaset la prossima settimana, svelano che Elsa Laguna avrà l’ennesima delusione amorosa, ma questa volta la situazione sarà abbastanza grave. L’ex fidanzata di Isaac Guerrero scoprirà di essere stata ingannata dall'uomo che avrebbe dovuto sposare proprio il giorno del loro ...

IL Segreto - anticipazioni e trame puntate dal 22 al 28 settembre 2019 : anticipazioni e trame settimanali telenovela Il SEGRETO da domenica 22 a sabato 28 settembre 2019: Meliton è triste per non aver vinto il concorso indetto per eleggere il “migliore tutore dell’ordine della regione” e sfoga la sua frustrazione su tutti gli abitanti; Tiburcio e gli altri gli consegnano quindi una placca e un diploma simbolico per risollevargli il morale. Elsa sta per sposarsi: Antolina è gelosa del rapporto tra ...

Il Segreto - trame 16-21 settembre : Isaac apprende che Elsa ha deciso di sposare Alvaro : Nuovo appuntamento con le novità su Il Segreto, lo sceneggiato diretto da Aurora Guerra arrivato alla sua tredicesima edizione in Spagna. Le trame delle puntate che verranno trasmesse su Canale 5 da lunedì 16 a sabato 21 settembre, rivelano che ci saranno brutte notizie per Isaac Guerrero. L'uomo, oltre ad essere in crisi con Antolina Ramos, apprenderà che Elsa Laguna ha deciso di sposare Alvaro Fernandez, il suo grande rivale....Continua a ...

Il Segreto trame dal 15 al 21 settembre 2019 : Elsa accetta la proposta di matrimonio di Alvaro : Le anticipazioni della soap per la terza settimana di settembre rivelano che Elsa accetterà la proposta di matrimonio di Alvaro. Intanto Saul scopre il Segreto che angoscia la povera Julieta.

Il Segreto - trame : Antolina paga una detenuta per picchiare Elsa in carcere : Torna l'appuntamento con Il Segreto, la soap opera iberica protagonista dei pomeriggi degli italiani. Le trame dei nuovi appuntamenti in programma nelle prossime settimane su Canale 5 rivelano che ci saranno tempi duri per Elsa Laguna. Quest'ultima verrà portata in carcere dove sarà malmenata da una detenuta su ordine di Antolina Ramos, disposta a tutto pur di sbarazzarsi di lei. Il Segreto: Alvaro smaschera Antolina Le anticipazioni de Il ...

Il Segreto trame al 21 settembre : Saul scoprirà che Julieta è stata abusata dai Molero : Secondo le ultime anticipazioni della soap opera spagnola Il Segreto, nelle puntate che andranno in onda su Canale 5 da lunedì 16 settembre a sabato 21 settembre, Elsa Laguna dovrà prendere una decisione sul diventare la moglie del dottor Alvaro Fernandez, mentre Saul Ortega apprenderà che sua moglie Julieta Uriarte è stata abusata da Eustaquio e Lamberto Molero. Infatti, Saul si renderà conto che ci sono i due Molero dietro lo strano ...

Il Segreto - trame spagnole : Marcela tra le braccia di Tomas - Francisca scompare : Nuovi colpi di scena appassioneranno i telespettatori della soap Il Segreto. Negli episodi in programmazione su Antena 3 la settimana prossima, Marcela De Molino è sempre più sola, poiché suo marito Matias Castaneda si troverà ancora in prigione, si getterà tra le braccia del new entry Tomas. Raimundo Ulloa invece dopo aver rimesso piede a Puente Viejo, sarà alla disperata ricerca della moglie Francisca Montenegro. L’ex locandiere farà sapere ...

Il Segreto - trame iberiche : Maria spara a Fernando e lo lascia bruciare fra le fiamme : L'undicesima stagione de Il Segreto è giunta ufficialmente alla fine nelle puntate spagnole, portando con sé una scia di sangue e di trasferimenti. Diversi personaggi, infatti, hanno deciso di lasciare Puente Viejo in seguito all'incendio che ha distrutto gran parte del paese, compresa la villa di Donna Francisca. È stato Fernando Mesia ad appiccarlo per portare a termine la vendetta iniziata più volte e che finora non si era mai conclusa. Ma ...

Il Segreto - Alvaro chiede a Elsa di sposarlo : anticipazioni trame dal 15 al 20 settembre : Dopo aver ripreso la messa in onda in maniera regolare in seguito alla pausa estiva di due settimane, la soap opera iberica Il Segreto ora ricomincia a essere trasmessa stabilmente tutti i giorni della settimana: attenzione però, perché il sabato e la domenica la serie è in tv in orari diversi rispetto a quelli della settimana feriale normale. Il Segreto va in onda da lunedì a venerdì, sempre alle 16.10, su Canale 5. La domenica la trasmissione ...

Il Segreto - trame spagnole : Maria sembra disposta ad uccidere Fernando Mesia : I telespettatori spagnoli della serie TV Il Segreto nella puntata andata in onda oggi hanno avuto modo di assistere ad un cambio radicale. Maria Castaneda prima di ricongiungersi con il marito Gonzalo Castro insieme ad Esperanza e Beltran, ha avuto la resa dei conti con il suo acerrimo nemico Fernando Mesia. La nipote di Raimundo Ulloa nel bel mezzo di un incendio innestato dal figlio del defunto Olmo in tutto il paese non si è tirata per niente ...