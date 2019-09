Ferrari | Leclerc rinuncia all' amore | addo alla fidanzata napoletana Giada Gianni

F1 - GP Singapore 2019 : Sebastian Vettel si risveglia - sfiora la pole position ma Leclerc è superiore e lo batte. Il clima in casa Ferrari : Sebastian Vettel ha sfiorato la pole position del GP di Singapore 2019, il tedesco aveva ottenuto il miglior tempo al termine della prima serie di tentativi nel Q2, la sua prestazione sembrava irraggiungibile dagli avversari e l’alfiere della Ferrari sognava di scattare davanti a tutti nella gara di domani ma le speranze del quattro volte Campione del Mondo si sono infrante quando due avversari di lusso si sono letteralmente superati ...

F1 - GP Singapore 2019 : analisi qualifiche. Charles Leclerc immenso - Ferrari sorprendente su un tracciato nemico. Ora è caccia alla vittoria! : L’atmosfera di Marina Bay rende tutto unico e speciale, tanto che le qualifiche del Gran Premio di Singapore 2019 di Formula Uno ci hanno per un attimo fatto quasi tornare ad un anno fa, anche se a parti invertite. Dodici mesi fa, infatti, andò più o meno come in questo fine settimana. All’epoca la Ferrari dominò la scena fino alla FP3, prima di subire una cocente sconfitta in qualifica con Lewis Hamilton in grado di conquistare una ...

VIDEO Charles Leclerc - il giro della pole position nel GP di Singapore : magia stellare del Ferrarista : Charles Leclerc si è reso protagonista di un giro antologico a Marina Bay e ha conquistato la pole position del GP di Singapore 2019, tappa del Mondiale F1. Il monegasco si è superato ancora una volta e, dopo le due vittorie consecutive tra Spa e Monza, è riuscito a fare saltare il banco in maniera inattesa perché sulla carta questo tracciato non era adatto alle Ferrari visto che si distingue per un elevato carico aerodinamico. L’alfiere ...

Formula 1 – Toto Wolff bacchetta la Mercedes : “tanti errori ci sono costati la pole. La Ferrari non stupisce. E su Leclerc…” : La Ferrari strappa, a sorpresa, la pole alla Mercedes in quel di Singapore: Toto Wolff analizza cosa sia andato storto nelle qualifiche di Marina Bay La pole position di Singapore sembrava già assegnata alla Mercedes, ma un nuovo numero da campione di Charles Leclerc ha strappato la prima posizione in griglia a Lewis Hamilton, regalando alla Ferrari la terza pole nelle ultime tre gare. Nel post qualifiche, ai microfoni di Sky Sport, Toto ...

Formula 1 – Leclerc euforico - Hamilton spiazzato dalle Ferrari e Vettel ottimista : le parole dei protagonisti delle qualifiche del Gpdi Singapore : Charles Leclerc si prende la terza qualifica consecutiva: le parole dei primi tre classificati delle qualifiche del Gp di Singapore Charles Leclerc da favola a Singapore: il giovane monegasco della Ferrari ha conquistato oggi la sua terza pole position consecutiva, la quinta stagionale, piazzandosi davanti a tutti nelle qualifiche del nuovo appuntamento stagionale. Leclerc, che ha fermato il cronometro sull’1.36.217, si è lasciato ...

Griglia di partenza F1 - GP Singapore 2019 : risultati e classifica qualifiche. Leclerc in pole position! Ferrari magica - Vettel 3° : Charles Leclerc ha conquistato una clamorosa pole position nel GP di Singapore 2019, tappa del Mondiale F1 che si corre a Marina Bay. Il monegasco ha spinto la Ferrari al limite e domani scatterà al palo davanti a Lewis Hamilton, il Predestinato andrà a caccia della terza vittoria consecutiva dopo aver trionfato a Monza e a Spa: la Rossa non era favorita su una pista dall’elevato carico aerodinamico e invece è arrivata la magia. Buon terzo ...

F1 - Risultato FP3 GP Singapore 2019 : strepitoso Charles Leclerc davanti a tutti! Hamilton insegue ma è grande Ferrari : Uno straripante Charles Leclerc ha chiuso in grande stile la terza sessione di prove libere del GP di Singapore 2019 di F1, l’ultima prima delle qualifiche che scatteranno alle 3 in uno scenario notturno unico nel suo genere, illuminato dalle luci artificiali. Sul tracciato di Marina Bay la Ferrari del monegasco ha stampato un pauroso 1:38.192 che ridà tanta fiducia alla Ferrari in vista del pomeriggio, tenendosi dietro anche Lewis ...

Formula 1 – Terminate le Fp3 a Singapore : Leclerc davanti a tutti - Hamilton si piazza tra le due Ferrari [TEMPI] : Leclerc davanti a tutti nella terza ed ultima sessione di prove libere del Gp di Singapore Continua lo spettacolo nello scenario notturno di Marina Bay: in attesa delle qualifiche del Gp di Singapore, i piloti della Formula 1 sono scesi in pista per la terza ed ultima sessione di prove libere. Al termine delle Fp3 è Charles Leclerc il più veloce, col crono di 1:38,192: il monegasco della Ferrari si è lasciato alle spalle la Mercedes di ...

Sebastian Vettel sorpassa Leclerc : "Non dirò addio alla Ferrari - questa non è la mia peggior stagione" : "Non è la stagione peggiore della mia carriera". Sebastian Vettel, alla vigilia del Gp di F1 di Singapore (secondo nelle prime libere dietro Verstappen), in un'intervista al Corriere della Sera cerca di superare le delusioni a catena di questo Mondiale, con tanto di "sorpasso" interno in Ferrari sub

Formula 1 - problemi al cambio per Leclerc nelle FP1 del Gp di Singapore : nuvoloni neri sulla Ferrari [FOTO] : La monoposto del monegasco è rimasta bloccata in quarta marcia durante un time-attack, un problema non di poco conto per la Ferrari Brutte notizie per la Ferrari nel corso della prima sessione di prove libere del Gran Premio di Singapore, Charles Leclerc infatti ha dovuto imboccare lentamente la corsia dei box per un problema al cambio, che i meccanici del team di Maranello stanno già analizzando. Nel corso di un time-attack, la monoposto ...

F1 - GP Singapore 2019 : problemi al cambio sulla Ferrari di Charles Leclerc - Bottas sbatte contro un muro e distrugge la Mercedes : problemi al cambio per Charles Leclerc durante le prove libere 1 del GP di Singapore 2019, tappa del Mondiale F1 che si disputa a Marina Bay. Il monegasco è tornato in pista quando mancavano 35 minuti al termine della sessione utilizzando la configurazione classica della SF90 e non quella nuova portata dalla Ferrari per questo appuntamento in terra asiatica, il vincitore degli ultimi due Gran Premi ha purtroppo dovuto fare i conti con un ...

LIVE F1 - GP Singapore 2019 in DIRETTA : prove libere 1 - esame importante per la Ferrari e Leclerc : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma del GP Singapore (20 settembre) – La presentazione del GP Singapore – La Ferrari con un nuovo pacchetto aerodinamico Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere 1 del GP di Singapore, quindicesimo round del Mondiale 2019 di F1. Sul tracciato di Marina Bay si andranno a definire gli assetti in vista delle qualifiche e della gara domenicale. Le Rosse ...

Formula 1 - Leclerc raccomandato in Ferrari? Il manager Nicolas Todt a muso duro : “lo ha meritato” : Il manager del pilota monegasco ha voluto mettere in chiaro alcune cose sulla carriera del proprio assistito L’exploit di Charles Leclerc negli ultimi due Gran Premi di Formula 1 ha accesso i riflettori sul monegasco, diventato repentinamente l’idolo dei tifosi della Ferrari, estasiati dal successo ottenuto a Monza. LaPresse/Photo4 Tante le telefonate arrivate sul telefono di Nicolas Todt, manager dell’ex driver ...

F1 - GP Singapore 2019 : l’esplosione di Charles Leclerc allontana le voci di Hamilton in Ferrari : Il quindicesimo round del Mondiale 2019 di F1 è ormai alle porte e la Ferrari, reduce dal doppio successo consecutivo di Spa (Belgio) e di Monza firmato dal monegasco Charles Leclerc, si trova a dover affrontare il weekend di Singapore. Sul tracciato cittadino di Marina Bay le Rosse dovrebbero far più fatica per via di una pista in cui sarà necessario avere tanto carico aerodinamico e in cui la velocità di percorrenza in curva sarà determinante. ...