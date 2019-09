F1 | l’ascesa di Charles Leclerc ha spronato Sebastian Vettel Orgoglio ferito dopo Monza

Fonte : oasport

(Di domenica 22 settembre 2019) Giornata indimenticabile e caratterizzata dalle fortissime emozioni per, trionfatore nel Gran Premio di Singapore 2019 davanti al compagno di squadraa completamento di una doppietta storica della Ferrari. Il tedesco è tornato sul gradino più alto del podio22 gare e quasi 14 mesi di digiuno, infatti l’ultimo successo risaliva addirittura al GP del Belgio 2018. In questo periodo di tempo il nativo di Heppenheim ha perso tutte le sue certezze commettendo una serie di errori che prima hanno compromesso le sue chance iridate nel duello con Hamilton della passata stagione e poi lo hanno fatto sfigurare nel confronto diretto casalingo conper buona parte del 2019. Il pilota teutonico ha toccato il fondo dal punto di vista psicologico due settimane fa a, nel Gran Premio d’Italia, in cui ha buttato via la sua gara al 6° giro con ...