Equinozio d’Autunno 2019 | le più belle IMMAGINI | CITAZIONI | PROVERBI | FRASI e VIDEO da

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 23 settembre 2019) Il 23 settembre, alle 07:50 UTC, 09:50 ora italiana, diamo il benvenuto alla nuova stagione: è il giorno dell'd'Autunno. Per celebrare l'evento, proponiamo nella gallery a corredo dell'articolo una selezione con le piùda condividere su Facebook e su WhatsApp, di seguito: Nessunazza di primavera, nessunazza estiva ha la grazia che ho visto in un volto autunnale. (John Donne) L'autunno è una stagione saggia e di buoni consigli. (Félix-Antoine Savard) L'autunno è sempre stata la mia stagione preferita. Il tempo in cui tutto esplode con la sua ultimazza, come se la natura si fosse risparmiata tutto l'anno per il gran finale. Non ho mai pensato di avere paura dell'autunno. (Lauren DeStefano) Adoro l'autunno, con la sua varietà di verdure da abbinare in piatti deliziosi.

