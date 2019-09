Probabili formazioni Lazio-Parma | importanti recuperi per Inzaghi e D’Aversa

Fonte : calcioweb.eu

(Di sabato 21 settembre 2019)– Continua il programma valido per la 4^ giornata del campionato di Serie A, un turno in grado di lasciare indicazioni per il proseguo della competizione. A chiudere la giornata un match importante, quello tra. Momento di crisi per i biancocelesti che sono reduci da un doppio ko, il primo in campionato contro la Spal, il secondo in Europa League. Avvio non entusiasmante per il, la squadra di D’Aversa ko nell’ultimo match contro il Cagliari, partita convincente solo contro l’Udinese. Nellatornano Milinkovic e Correa, ilrecupera Barillà.(3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Marusic, Milinkovic, Parolo, Lulic, Luis Alberto; Correa, Immobile(4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Pezzella; Brugman, Hernani, Barillà; Kulusevski, ...

