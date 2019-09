Formula 1 – Leclerc | quanti rischi per la pole di Singapore | “mi sono detto | o vado a

Formula 1 – Terza pole consecutiva per Leclerc - Hamilton insegue : la griglia di partenza del Gp di Singapore : Charles Leclerc guadagna la pole position sul circuito di Marina Bay davanti ad Hamilton e Vettel: la griglia di partenza del Gp di Singapore Ancora una volta Charles Leclerc! Come a Spa e Monza, il giovane pilota monegasco chiude le qualifiche del Gp di Singapore in pole position. Alle sue spalle Lewis Hamilton, grande favorito della vigilia e Sebastian Vettel, primo finchè l’ultimo giro di Leclerc ed Hamilton lo hanno fatto ...

Formula 1 – Toto Wolff bacchetta la Mercedes : “tanti errori ci sono costati la pole. La Ferrari non stupisce. E su Leclerc…” : La Ferrari strappa, a sorpresa, la pole alla Mercedes in quel di Singapore: Toto Wolff analizza cosa sia andato storto nelle qualifiche di Marina Bay La pole position di Singapore sembrava già assegnata alla Mercedes, ma un nuovo numero da campione di Charles Leclerc ha strappato la prima posizione in griglia a Lewis Hamilton, regalando alla Ferrari la terza pole nelle ultime tre gare. Nel post qualifiche, ai microfoni di Sky Sport, Toto ...

Formula 1 – Il sorriso di Binotto : “pacchetto aerodinamico straordinario. Leclerc in fiducia - Vettel ha dimostrato di…” : Leclerc in pole position, Vettel terzo: la Ferrari sfiora la doppietta sul circuito di Singapore. Mattia Binotto guarda con fiducia alla gara di domani La Ferrari sfiora un’inaspettata doppietta a Singapore con Charles Leclerc nuovamente in pole position e Sebastian Vettel terzo, alle spalle di Hamilton. Nel post qualifica, Mattia Binotto si complimenta con i due piloti della Rossa e analizza così quanto visto in pista: “tanta ...

Formula 1 – Leclerc euforico - Hamilton spiazzato dalle Ferrari e Vettel ottimista : le parole dei protagonisti delle qualifiche del Gpdi Singapore : Charles Leclerc si prende la terza qualifica consecutiva: le parole dei primi tre classificati delle qualifiche del Gp di Singapore Charles Leclerc da favola a Singapore: il giovane monegasco della Ferrari ha conquistato oggi la sua terza pole position consecutiva, la quinta stagionale, piazzandosi davanti a tutti nelle qualifiche del nuovo appuntamento stagionale. Leclerc, che ha fermato il cronometro sull’1.36.217, si è lasciato ...

Charles Leclerc partirà dalla pole position nel Gran Premio di Singapore di Formula 1 : Il pilota della Ferrari Charles Leclerc partirà dalla pole position nel Gran Premio di Singapore di Formula 1, in programma domenica pomeriggio sul circuito cittadino di Marina Bay. Nelle qualifiche di sabato Leclerc è stato il più veloce sul giro

Formula 1 – Terminate le Fp3 a Singapore : Leclerc davanti a tutti - Hamilton si piazza tra le due Ferrari [TEMPI] : Leclerc davanti a tutti nella terza ed ultima sessione di prove libere del Gp di Singapore Continua lo spettacolo nello scenario notturno di Marina Bay: in attesa delle qualifiche del Gp di Singapore, i piloti della Formula 1 sono scesi in pista per la terza ed ultima sessione di prove libere. Al termine delle Fp3 è Charles Leclerc il più veloce, col crono di 1:38,192: il monegasco della Ferrari si è lasciato alle spalle la Mercedes di ...

Formula 1 - Leclerc preoccupato dopo le prime libere di Singapore : “cattive sensazioni - va peggio di Budapest” : Il pilota monegasco ha parlato al termine della prima giornata di libere a Singapore, palesando tutte le sue perplessità sulla competitività della Ferrari sensazioni tutt’altro che positive per Charles Leclerc al termine della prima giornata di libere del Gp di Singapore, il monegasco infatti ha faticato più del dovuto, chiudendo entrambe le sessioni lontano dalla testa della classifica. Photo4/LaPresse Interrogato sul feeling avuto ...

Formula 1 – Hamilton imprendibile a Singapore! Verstappen davanti a Vettel : Leclerc lontano ma… [TEMPI] : Lewis Hamilton firma il miglior tempo nella seconda sessione di prove libere del Gp di Singapore: alla sue spalle Verstappen e Vettel. Sesto Leclerc, veloce nel long run La prima giornata di prove libere del Gp di Singapore si conclude, come di consueto, con la seconda sessione nella quale i piloti hanno affinato il proprio feeling con il circuito asiatico. Lewis Hamilton si è dimostrato subito velocissimo, prendendosi il miglior tempo ...

Formula 1 – Leclerc - a Singapore si parla ancora delle qualifiche di Monza : “rapporto con Seb compromesso? Abbiamo parlato e…” : Leclerc torna a parlare delle qualifiche di Monza: le parole del monegasco della Ferrari sul rapporto con Sebastian Vettel Charles Leclerc non ha iniziato col piede giusto il suo weekend di gara a Singapore. Il monegasco della Ferrari ha chiuso le sue Fp1 al 19° posto per un problema al cambio della sua monoposto. In attesa di potersi riscattare, intanto, Leclerc è tornato a parlare del tanto chiacchierato sabato di qualifiche di Monza. Il ...

Formula 1 - problemi al cambio per Leclerc nelle FP1 del Gp di Singapore : nuvoloni neri sulla Ferrari [FOTO] : La monoposto del monegasco è rimasta bloccata in quarta marcia durante un time-attack, un problema non di poco conto per la Ferrari Brutte notizie per la Ferrari nel corso della prima sessione di prove libere del Gran Premio di Singapore, Charles Leclerc infatti ha dovuto imboccare lentamente la corsia dei box per un problema al cambio, che i meccanici del team di Maranello stanno già analizzando. Nel corso di un time-attack, la monoposto ...

Formula 1 – Leclerc tra obiettivi e parti nuove - Charles scherza : “dall’anno scorso ho imparato che devo bere tanto” : Charles Leclerc pronto per il Gp di Singapore: le parole del giovane monegasco della Ferrari alla vigilia del nuovo appuntamento stagionale Tutto pronto a Singapore per un nuovo weekend di gara di Formula 1: i piloti si sono goduti una settimana di relax dopo le gare di Spa e Monza e adesso non vedono l’ora di battagliare in pista. Reduce da due vittorie consecutive, Charles Leclerc arriva a Singapore con sensazioni positive, ma con ...

Formula 1 - Leclerc raccomandato in Ferrari? Il manager Nicolas Todt a muso duro : “lo ha meritato” : Il manager del pilota monegasco ha voluto mettere in chiaro alcune cose sulla carriera del proprio assistito L’exploit di Charles Leclerc negli ultimi due Gran Premi di Formula 1 ha accesso i riflettori sul monegasco, diventato repentinamente l’idolo dei tifosi della Ferrari, estasiati dal successo ottenuto a Monza. LaPresse/Photo4 Tante le telefonate arrivate sul telefono di Nicolas Todt, manager dell’ex driver ...

Formula 1 - Leclerc preoccupato in vista del Gp di Singapore : “vi dico cosa potrebbe complicarci la vita” : Il monegasco ha fatto il punto in vista del prossimo Gran Premio di Singapore, circuito complicato che favorisce la Mercedes Le due vittorie in Belgio e Italia sono ormai alle spalle, Charles Leclerc è pronto ad affrontare una nuova sfida sul circuito di Singapore, che domenica ospiterà il quindicesimo appuntamento del Mondiale di Formula 1. photo4/Lapresse Una pista complicata per le Ferrari, dove la favorita d’obbligo sarà senza ...

Formula 1 – Leclerc pronto alla battaglia : “Singapore sulla carta è difficile per noi - ma…” : Charles Leclerc non ha intenzione di lasciare nulla al caso: il giovane monegasco della Ferrari pronto a far bene anche a Singapore L’attesa è finalmente terminata: dopo la pausa e a seguito di due gare consecutive, vinte entrambe da Charles Leclerc, prima a Spa e poi a Monza, i piloti della Formula 1 tornano protagonisti e lo faranno in pista a Singapore, in un weekend di motori da fuoco, dividendo il fine settimana con la ...