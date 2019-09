Corruzione | Musumeci | ‘Anas è parte del sistema malato’

Fonte : calcioweb.eu

Palermo, 21 set. (AdnKronos) – "Ripeto quello che ho detto per mesi e vorrò ribadirlo, alla prima occasione, anche al presidente Conte. Per la Sicilia le infrastrutture statali (cioè tutte le arterie principali) sono un problema. E l'Anas non è stata la soluzione. Prendiamone atto e cerchiamo di lavorare insieme. Le responsabilità penali sono personali, per carità. Ma se il sistema non va o, peggio, se dovesse avere riferimenti anche nell'amministrazione regionale è bene reagire. Chi ruba risorse pubbliche ruba il futuro dei nostri figli". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, dopo gli arresti di alcuni funzionari dell'Anas in Sicilia.

