Climate change | Greta all’Onu | «Siamo inarrestabili»

Bce - il nuovo «bazooka» di Lagarde è contro il Climate change : Lagarde, che dal 1° novembre guiderà la Banca centrale europea, ha preso posizione contro il mutamento climatico. E?non è sola: su iniziativa di Mark Carney, numero uno della Banca d’Inghilterra , è nato un colossale network finanziario a difesa dell’ambiente con trenta tra banche centrali e istituti di regolamentazione, forte di un portafoglio complessivo di 100mila miliardi di dollari

Climate change - una generazione in marcia per difendere la Terra : «Sono qui perché penso che possiamo fare la differenza, se ci muoviamo tutti insieme. E dobbiamo iniziare dalle cose di

Da Google a Ikea : i piani delle multinazionali contro il Climate change : Le grandi aziende globali raccolgono la sfida ambientale. In occasione del climate Action Summit Onu, gli impegni delle imprese nella lotta all’effetto serra e per gli obiettivi della sostenibilità, dai colossi high-tech alla finanza, si sono moltiplicati

Il Climate change ridurrà allo stremo 200 milioni di persone ogni anno : Inondazioni, tempeste, incendi, siccità potrebbero costringere duecento milioni di persone ogni anno a dover far affidamento agli aiuti umanitari per sopravvivere, se non verranno prese contromisure adeguate

Roma, 13 set. (AdnKronos) – "Bravo Ministro. Finalmente l'Italia torna tra i Paesi che lottano contro il Climate change. Ben fatto!". Lo scrive su twitter Matteo Renzi riferendosi a Roberto Gualtieri.

Climate change e grandi navi - protesta ambientalista occupa il red carpet : È durata diverse ore la protesta ambientalista di un gruppo di circa 500 giovani che, sabato 7 settembre 2019 ha occupato pacificamente il red carpet della Mostra del cinema di Venezia per chiedere un maggiore impegno nella lotta al cambiamento climatico e ribadire lo stop al transito delle grandi navi da crociera in laguna. Gli attivisti hanno poi organizzato un corteo da Santa Maria Elisabetta fino all'Hotel Des Bains, fra massicce misure di ...

Allarme Climate change : gas serra ai massimi degli ultimi 800mila anni : Un nuovo report dell’agenzia scientifica del Governo degli Stati Uniti avverte: il 2018 è stato il quarto anno più caldo dall’Ottocento, per il trentesimo anno di fila i ghiacciai continuano a sciogliersi a una velocità preoccupante , mentre il livello dei mari ha toccato un nuovo record dopo sette anni di crescita ininterrotta

Climate change - due gradi in più costano come 27 volte il debito pubblico italiano : Secondo stime per difetto, il conto per un paio di gradi di riscaldamento si aggira intorno ai 69mila miliardi di dollari entro il 2100: una cifra enorme, che scende a “soli” 54mila miliardi di dollari nel caso l’aumento della temperatura si fermasse a un grado e mezzo. Ma il vero problema sarebbe un riscaldamento superiore ai due gradi, che innescherebbe il temuto “warming feedback loop”. Con esiti davvero imprevedibili