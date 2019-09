WhatsApp | la funzione elimina per tutti non cancella davvero su iPhone

Fonte : repubblica

(Di venerdì 20 settembre 2019) Un ricercatore scopre la falla: nelle chat di gruppo, e per chi ha impostato il download automatico dei contenuti multimediali, foto e video vengono salvati nella galleria fotografica. Con buona pace del mittente

