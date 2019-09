Una pantera nera passeggia sui tetti ed entra in un appartamento | paura e incredulità in

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 20 settembre 2019) Non sarà rosa, ma laavvistata suidi una città francese è sicuramente una vista molto insolita, che come tale ha avuto il suo grande successo, anche fuori dai confini francesi. I vigili del fuoco hanno ricevuto una chiamata per un grosso felino cheva suidi Armentières, nel nord della Francia, vicino al confine con il Belgio, sul terzo e ultimo piano di un edificio residenziale. Le foto della gallery scorrevole in alto a corredo dell’articolo e i video in fondo mostrano lache si mette quasi a suo agio, che si posa sui cornicioni e che cammina davanti ad una finestra. “In quel momento, ero molto stupito, ho creduto che fosse il mio gatto. Ma con quella grande testa, ho subito visto che non era un gatto. E sono subito corso al piano di sotto, dalla mia vicina, per chiamare i pompieri”, ha raccontato uno degli abitanti. La“si è fermata a ...

