Toscana | consigliere propone ' donne in vetrina' per rilanciare le terme | Lega lo sospende

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 20 settembre 2019)il turismo termale incon "in", come avviene in altri Paesi europei. A proporlo è stato Roberto Salvini,regionale pisano della, nel corso della riunione di commissione Sviluppo economico del Consiglio regionale. Le sue parole, che hanno indignato i presenti, sono finite su Facebook scatenando una vera e propria bufera. Oggi, Salvini, è stato sospeso. La proposta di Roberto Salvini Mercoledì 18 settembre, si è svolta una seduta commissione sviluppo economico del Consiglio. Nel corso dell'incontro si è discusso anche di come dare nuova linfa all'offerta termale toscano e, ad un certo punto, è intervenuto Roberto Salvini, già sindacalista della Piaggio di Pontedera e fondatore, negli anni scorsi, del partito dei cacciatori. Illeghista ha spiegato che si dovrebbe fare come In Olanda ed in altri Paesi europei (Germania e ...

Agenzia_Ansa : 'Donne in vetrina per più turismo', la proposta choc di un consigliere leghista. È bufera #ANSA #prostituzione - fanpage : 'Donne in vetrina per aumentare il turismo', la proposta della Lega in Toscana: consigliere sospeso - MediasetTgcom24 : Donne in vetrina per promuovere il turismo, sospeso consigliere Lega #Toscana -