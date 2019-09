Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 20 settembre 2019) Prende il via la nuova stagione di “, il piacere della scoperta”. Sei puntate condotte dae dedicate alla storia, all’arte, alla cultura.Nella prima puntata, dal titolo Gerusalemme ai tempi di Gesù,accompagnerà i telespettatori in un viaggio storico eccezionale, alla scoperta delle vicende accadute nella terra di Israele nel periodo in cui è vissuto Gesù. Si tratta di un periodo ricco di fermenti e tensioni, caratterizzato dai difficili rapporti tra gli ebrei e i romani e da un intenso fervore messianico. L’intento di questo straordinario viaggio non è quello di raccontare Gesù, ma definire il contesto in cui si è mosso, la cornice storica, archeologica e sociale attorno alla sua figura.Seguendo il filo narrativo della vicenda di Gesù, così come viene presentata dai ...

egidioCA : RT @HuffPostItalia: Ritorna 'Ulisse': ecco dove ci accompagnerà Alberto Angela - ManlioNeri : RT @HuffPostItalia: Ritorna 'Ulisse': ecco dove ci accompagnerà Alberto Angela - HuffPostItalia : Ritorna 'Ulisse': ecco dove ci accompagnerà Alberto Angela -