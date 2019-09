MotoGP oggi in tv | GP Aragon 2019 | orari prove libere | tv | streaming | programma SKY e TV8

Fonte : oasport

(Di venerdì 20 settembre 2019), venerdì 20 settembre, prende il via il weekend del GP d’(Spagna), quattordicesimo round del Motomondiale. In, come al solito, Marc Marquez sarà l’uomo da battere. L’iberico della Honda sarà il riferimento, guardando alla storia di questo fine settimana: l’asso nativo di Cervera si è imposto infatti in quattro occasioni nelle ultime sei edizioni, tre delle quali (2016-2018) consecutive. Sarà difficile, quindi, per la Ducati guidata da Andrea Dovizioso (secondo l’anno scorso) porre un freno all’incedere del n.93. Tuttavia, il forlivese non lascerà nulla al caso e cirà. Con lo stesso spirito, vorrà ambire alle posizioni di vertice Valentino Rossi. Il “Dottore” non si è mai imposto su questo circuito, tra i pochi a non aver visto vincitore il nove volte iridato. Questo fine settimana sarà un test probante per ...

PeccoBagnaia : Quando mi sono trasferito da Torino a Pesaro avevo 16 anni ed ero ancora un bambino che correva in Moto3, ero da so… - VRRidersAcademy : Per il #GpCasa Pecco ha realizzato un casco che racconta la sua storia ?? ??“Quando mi sono trasferito da Torino a P… - guidomeda : Fiko! Secondo me uno se lo sogna da bambino di attraversare un giorno il proprio paese con una vera moto da corsa!… -