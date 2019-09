MotoGp | Lorenzo punta il dito contro la Honda | “ci sono due cose che mi impediscono di

VIDEO Johann Zarco al posto di Jorge Lorenzo in Honda? Qualcosa più di una suggestione in MotoGp : Tiene banco in MotoGP un possibile cambiamento o giro di piloti che sarebbe clamoroso: il francese Johann Zarco al posto dello spagnolo Jorge Lorenzo? Perché no. La condizione dell’iberico in Honda è sempre più problematica e la differenza prestazionale tra il maiorchino e Marc Marquez imbarazzante. Ecco che potrebbe prefigurarsi questa situazione, anche perché il transalpino è senza sella per l’anno prossimo, dopo essere stato ...

MotoGp - Jorge Lorenzo e quell’ossessione contratto : il maiorchino mette la Honda in allerta : Il maiorchino ha parlato in vista del Gran Premio di Aragon, soffermandosi anche sul proprio futuro alla Honda La condizione migliora, ma il dolore ancora c’è. Jorge Lorenzo si prepara al Gran Premio di Aragon con il solito carico di fiducia, anche se non è facile convivere con i postumi del dolore dovuti alla caduta di Assen. AFP/LaPresse Il contratto in questo momento è nei pensieri del maiorchino, convinto di volerlo portare a ...

MotoGp - GP Aragon 2019 : Jorge Lorenzo prosegue nel suo calvario con la Honda - con la speranza di uscirne in fretta : Dai 56 secondi di Silverstone ai 47 di Misano. Un miglioramento appena accennato, reso possibile da una pista meno richiedente a livello fisico rispetto a quella inglese, che non può certo far sorridere Jorge Lorenzo. Il maiorchino prosegue nel suo calvario in Honda. Il fisico non è ancora al 100% dopo le tante cadute, l’ultima quella di Assen che lo ha estromesso dal campionato per tre appuntamenti, e procede di pari passo con un feeling ...

Jorge Lorenzo MotoGp - GP Aragon 2019 : “Voglio ridurre il gap con i miei avversari” : Jorge Lorenzo si avvicina al GP di Aragon 2019 con buona fiducia di fare bene. Dopo una discreta qualifica e prima parte di gara, il catalano ha sofferto nuovamente un grosso calo fisico e ha terminato l’appena conclusosi GP di San Marino al quattordicesimo posto a 47 secondi di ritardo dal compagno di team. Il pilota spagnolo continua a riprendersi abbastanza lentamente dall’infortunio patito ad Assen che lo ha tenuto lontano dai ...

MotoGp - Lorenzo fiducioso in vista del Gp di Aragon : “spero di poter andare forte - voglio ridurre il gap” : Lo spagnolo ha presentato il prossimo Gran Premio di Aragon, dove si attende di migliorare la propria condizione fisica in vista del finale di stagione La condizione migliora, le sensazioni anche ma Jorge Lorenzo resta lontano dai piloti di vertice. Il maiorchino vuole comunque sfruttare le ultime gare di questa stagione per aumentare il feeling con la Honda, così da iniziare il prossimo anno al meglio. Alessandro La Rocca/LaPresse Intanto ...

MotoGp – Lorenzo spiazza tutti - lo spagnolo critica Marquez e difende Valentino Rossi : “mi ha sorpreso che…” : Lo spagnolo ha parlato del compagno di squadra e del pesarese, facendo una considerazione alquanto particolare Jorge Lorenzo non è certamente un tipo che le manda a dire, se ne sarà accorto questa volta anche Marc Marquez, che si è visto arrivare addosso importanti critiche relative al comportamento tenuto dopo il ritorno in pista del maiorchino. Lapresse Interrogato sulla questione, l’ex Ducati ha fatto una netta distinzione tra il ...

MotoGp – Jorge Lorenzo lascia la Honda? Marquez non ha dubbi : “se nel 2020 avrò un nuovo compagno? Dico che…” : Marc Marquez non ha dubbi sul futuro di Jorge Lorenzo: le parole dello spagnolo della Honda sul suo compagno di squadra La prima giornata in pista a Misano ha dato le prime indicazioni ai piloti, ma non tutti si basano sui primi risultati, fiduciosi e pronti a lavorare sodo per migliorare in vista delle qualifiche di domani. Una prima giornata positiva per Marquez nelle libere del Gp di San Marino e della Riviera di Rimini, ma a fine ...

MotoGp - Lorenzo in difficoltà a Misano : “sembro pazzo - ma so cosa rischio. Le parole di Puig? Sono state mal riportate” : Il pilota spagnolo ha parlato al termine della prima giornata di libere a Misano, soffermandosi nuovamente sulle parole di Puig Una prima giornata interlocutoria per Jorge Lorenzo a Misano, partita malissimo al mattino con il ventunesimo tempo e proseguita leggermente meglio nel pomeriggio, quando il gap dalla vetta si è abbassato di quasi un secondo. AFP/LaPresse Il dolore c’è eccome, ma inferiore rispetto a quello patito a ...

MotoGp – Jorge Lorenzo fra realtà e ottimismo : “non sono al 100% ma sto migliorando - al momento non posso dare il massimo” : Jorge Lorenzo chiude 17° le Fp2 del Gp di Misano: lo spagnolo migliora i suoi tempi ma si dice ben conscio di non poter dare il massimo Termina ancora in fondo alla classifica la sessione di Fp2 di Jorge Lorenzo. Il pilota maiorchino raccoglie il 17° tempo sulla pista di Misano ma riesce a trovarci un dato positivo: il distacco rispetto a Silverstone si è abbassato, ma le condizioni fisiche gli impediscono di dare il massimo. In ...

MotoGp – Jorge Lorenzo alza la voce : “l’infortunio si fa sentire - ma non ho intenzione di ritirarmi” : Jorge Lorenzo scaccia le voci su un suo possibile ritiro alla vigilia del weekend di Misano: il pilota spagnolo spiega di sentire ancora dolore ma di voler continuare la sua carriera in MotoGp Il 2019 di Jorge Lorenzo è stato un anno da dimenticare. Il pilota spagnolo ha passato più tempo in infermeria che in pista, a causa di una serie di infortuni che lo hanno tenuto a lungo fermo ai box. L’ultimo di essi, un importante problema ...

MotoGp - Lorenzo replica a Puig : “i problemi con la Honda? Il coraggio non c’entra - vi dico come stanno le cose” : Il pilota spagnolo ha parlato della sua situazione, smentendo Puig che aveva attribuito la mancanza di feeling con la Honda ad uno scarso coraggio dello spagnolo Il peggio è passato, Jorge Lorenzo è pronto per il Gran Premio di Misano, dove arriva con qualche dolore sì, ma in condizioni nettamente migliori rispetto a Silverstone. LaPresse/Simone Rosa Il tracciato romagnolo piace eccome al maiorchino, riuscito a vincere ben tre volte, di ...

MotoGp - Puig avverte Lorenzo : “ha un problema di coraggio - se avesse deciso di rompere il contratto…” : Il team manager della Honda è tornato a parlare della situazione di Jorge Lorenzo, soffermandosi anche sulle voci di addio emerse nelle scorse settimane Non è stata certamente fino a questo momento una stagione facile per Jorge Lorenzo, costretto a saltare numerosi Gran Premi per infortunio senza riuscire ad adattarsi mai alla Honda. Alessandro La Rocca /LaPresse Alberto Puig si attende un repentino cambio di marcia dal proprio pilota, ...

MotoGp – Jorge Lorenzo non vede l’ora di tornare in pista : “ogni giorno mi sento più forte” : Jorge Lorenzo fiducioso in vista della gara di Misano: le parole del maiorchino alla vigilia del Gp di San Marino e della Riviera di Rimini Si corre domenica il Gp di San Marino e della Riviera di Rimini: dopo due settimane di stop i piloti della MotoGp tornano in sella alle loro moto per darsi battaglia davanti al pubblico italiano. Reduce da un brutto infortunio, tornato in pista a Silverstone, ma costretto ad alzare bandiera bianca ai ...

MotoGp – Jorge Lorenzo smentisce i rumors? L’indizio social sulla sua presenza al Gp di Misano [FOTO] : Jorge Lorenzo al Gp di San Marino: il maiorchino sarà in pista a Misano? La risposta sui social Da qualche giorno il mondo della MotoGp chiacchiera per un rumors lanciato dalla stampa tedesca riguardante Jorge Lorenzo. In Germania si vocifera che il maiorchino della Honda potrebbe saltare le gare di Misano e Aragon a causa della sua condizione fisica. Jorge Lorenzo ha terminato in anticipo i suoi test di Misano a causa di qualche dolore di ...