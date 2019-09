Infrastrutture | Landini | ‘cambiare lo sblocca cantieri’

Fonte : calcioweb.eu

(Di venerdì 20 settembre 2019) Roma, 20 set. (AdnKronos) – “Bisogna cambiare locantieri perché se c’è un punto che va rimesso in discussione è proprio la logica che in questi anni ha portato ad usare il sistema degli appalti e del subappalto come un processo ormai di riorganizzazione generale”. Così il leader della Cgil, Mauriziointervenendo alle Giornate del Lavoro a Lecce. L'articolo, ‘cambiare locantieri’ CalcioWeb.

