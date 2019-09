Il Volo | in arrivo a novembre il best of “10 Years”

Lozano - il messicano in arrivo in Italia con un Volo privato : domani le visite con il Napoli : Hirving Lozano al Napoli. Ormai ci siamo. La moglie del calciatore messicano ha postato una foto, che la ritrae con il marito e i figli in viaggio verso l’Italia, precisamente verso Roma, dove domani mattina sono in programma le visite mediche di Lozano a Villa Stuart. In seguito Lozano firmerà un contratto di cinque anni a quattro milioni netti a stagione. Scarica o Aggiorna l’App da Google Play per dispositivi Android Scarica ...