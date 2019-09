Dieta non pesata per dimagrire 3 kg in una settimana | menù facile

Stress e nutrizione - i 4 alimenti che non devono mancare nella Dieta : Stress e nutrizione, i 4 alimenti che non devono mancare nella dieta: agrumi, tè verde, latte e salmone

Caterina Balivo : “Sto seguendo una Dieta anti-tumorale - non so arrivo a finirla” : “Sto resettando il mio organismo“. Caterina Balivo motiva così ai suoi followers la rigida dieta che ha deciso di seguire in questi giorni prima del suo ritorno in tv con “Vieni da Me“. La conduttrice ha voluto condividere nelle sue Instagram Stories la fatica che le sta richiedendo seguire la celebre dieta Mima Digiuno, un rigido programma alimentare anti-tumorale che da qualche anno spopola negli Stati Uniti. Si tratta ...

Fiammetta Cicogna al nono mese di gravidanza : “Ho preso 11 kg e vi svelo la Dieta” : Fiammetta Cicogna si prepara a diventare mamma e, al nono mese di gravidanza, rivela la dieta che le ha consentito di prendere 11 kg nonostante sia in attesa di due gemelle. La gestazione è ormai agli sgoccioli e Fiammetta si prepara al parto. La modella 31enne aspetta due bambine da Carl Hirschmann, imprenditore svizzero che le ha rubato il cuore. In questi giorni ha postato su Instagram una foto in cui mostra il pancione e fa un bilancio su ...

Giulia De Lellis sbotta contro Andrea Damante : 'Mi teneva a Dieta - non mi faceva mangiare' : Continua a far molto discutere il libro di Giulia De Lellis, che sarà presente in tutti i negozi a partire dal 17 settembre. 'Le corna stanno bene su tutto' è questo il titolo che l'ex volto di Uomini e donne ha voluto dare al suo romanzo dove per la prima volta parla apertamente di uno dei momenti più difficili della sua vita. La De Lellis, infatti, ha voluto mettere per iscritto il momento in cui ha scoperto di essere stata tradita da Andrea ...

Curare diabete e obesità è difficile ma non impossibile : la Dieta chetogenica è un valido alleato : “Curare diabete e obesità è difficile ma non impossibile“, scrive il dott. Vincenzo Liguori, biologo e nutrizionista, riportando sulla propria pagina Facebook i risultati incoraggianti di una recente ricerca italiana. “Un recente studio – scrive Liguori -, condotto da ricercatori italiani, ha valutato gli effetti di una dieta chetogenica a basso contenuto calorico sulla composizione corporea e il dispendio energetico a ...

Dieta efficace - perdi 5 kg in un mese : errori da non fare : Per seguire una Dieta efficace e arrivare a perdere anche 5 kg in un mese, è fondamentale conoscere alcuni semplici accorgimenti pratici che possono aiutare nella lotta contro il sovrappeso. Uno di questi, come ricordato dal Dottor Marcello Ticca nel corso di alcune dichiarazioni rilasciate ad Ansa, riguarda la scelta tra pasta e riso. L’esperto sottolinea che una porzione di riso fornisce il medesimo apporto calorico di una di pasta e che ...

Dieta - le proprietà miracolose del mango : non solo è buono e contiene vitamine - ma è anche ipocalorico : Il mango non è solo buone, è anche curativo: distribuisce infatti vitamine A e C e rappresenta un'epifania di sali minerali (calcio e potassio, fra gli altri) e beta carotene. Non solo, tra le sue proprietà c'è anche quella di essere ipocalorico. A dimostrare il suo successo anche i numeri. Nell'ult