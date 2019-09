Boschi | Italia Viva non sarà un partitino Grazie a noi il governo avrà più

Fonte : blogo

(Di venerdì 20 settembre 2019) Maria Elenaha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera in cui ha parlato della sua nuova avventura al seguito di Matteo Renzi in. L'ex ministra ha spiegato prima di tutto che il nuovo partito non indebolirà ilConte bis, ma semmai lo rafforzerà, e non rinvigorirà Matteo Salvini:"ilpiù parlamentari, non meno. Quanto a Salvini, noi siamo quelli che lo hanno messo nell’angolo, non che lo hanno resuscitato. Abbiamo accettato persino di votare coi 5 Stelle pur di non dargli i 'pieni poteri'. Erano altri quelli che volevano andare a votare a tutti i costi, non noi"Quando le è stato chiesto se c'era bisogno dell'ennesimoha replicato:"Da qui alle elezioni del 2023 c’è tanto tempo. E se senza logo, senza una sola iniziativa, senza niente siamo stimati al 5% credo che la cosa debba far riflettere. Penso ...

