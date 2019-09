Tesla Model S - A caccia di record al Nürburgring

Tesla Model 3 - La Novitec aggiorna l'elettrica - VIDEO : La Tesla Model 3 ha iniziato a diffondersi ormai in tutto il mondo, diventando il Model lo più venduto del costruttore californiano. Come accade per molte auto con motori a combustione interna alcuni tuner hanno iniziato a sviluppare dei kit di modifica anche per l'elettrica : dopo la Vorsteiner anche la Novitec ha lanciato una serie di aggiorna menti dedicati alla berlina. Dettagli di carbonio e assetto ribassato. Per rendere più accattivante il ...

Chi compra una Tesla Model S o Model X avrà il pieno gratis a vita : Elon Musk, ceo della Tesla, ha dichiarato su Twitter che i nuovi acquirenti della berlina Model S e della suv Model X, avranno le ricariche gratis ai Supercharger, l’infrastruttura proprietaria della casa americana, che recentemente è stata aggiornata per erogare fino a 250 kW (Supercharger V3). BREAKING: All new Model S and Model X orders now come with free unlimited Supercharging — Tesla (@Tesla) August 3, 2019 Questo significa ...