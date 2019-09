Sconcerti | ' Juve | un chiaroscuro di altissima qualità contro l' Atletico Madrid'

Sconcerti : la Juve inizia a dialogare con Sarri ed è un ottimo risultato : Sul Corriere della Sera, Mario Sconcerti analizza il pareggio della Juventus contro l’Atletico, ieri in Champions League. Una partita in cui si è visto almeno un tempo (il secondo) di grande calcio. Cosa che rende evidente che la mano di Sarri cominci a pesare. “A me la Juve è piaciuta, a tratti molto”. Il migliore in campo è stato Cuadrado, che ha dato equilibrio ad una squadra che tende a sbilanciarsi spesso. Bene anche ...

Sconcerti : “Sarri alla Juve non mi convince. Ho paura per Lozano e Insigne” : Sconcerti: “Sarri alla Juve non mi convince. Ho paura per Lozano e Insigne”. L’editorialista di CorSera è intervenuto a ‘Il Bello del Calcio’ Sconcerti: “Sarri alla Juve non mi convince. Ho paura per Lozano e Insigne”. L’editorialista de ‘Il Corriere della Sera’, è intervenuto ai microfoni de ‘Il Bello del Calcio’, trasmissione televisiva in onda su Canale 21. Ecco ...

Sconcerti : Inter e Torino sono le uniche che tengono il passo con la Juve : Di nuovo in questo campionato appena iniziato, scrive Mario Sconcerti sul Corriere della Sera, c’è soprattutto la classifica. L’Inter e il Torino hanno 5 punti in più, la Lazio ne ha 4 in più, il Napoli 3 in meno. Le due novità più importanti sono Torino e Inter che per il momento sono le uniche squadre a tenere il passo della Juve. Nell’Inter che ieri ha fronteggiato il Cagliari vincendo, con piccole difficoltà, c’è poco di ...

Mario Sconcerti : “Netta differenza di qualità tra Juventus e Napoli” : L’editorialista Mario Sconcerti, per Il Corriere della Sera, racconta Juventus-Napoli dal suo punto di vista. Mario Sconcerti su Juve-Napoli: “La Juve ha trovato la porta con troppa facilità” “Manolas non ha ancora i tempi della squadra e Koulibaly ha fatto solo 15 allenamenti dopo la Coppa d’Africa, non mette insieme l’energia con il tempo. In questo momento nella Juve i giocatori determinanti sono due, Douglas ...

Juve-Napoli - Sconcerti : “C’è una difficoltà mai vista nei bianconeri…” : Juve-Napoli, Sconcerti parla del paragone tra le due compagini alla vigilia della sfida di sabato prossimo all’Allianz Stadium Juve-Napoli, Mario Sconcerti, editorialista de ‘Il Corriere della Sera’, è intervenuto nel corso de ‘Il Bello del calcio’ trasmissione in onda su Canale 21. Sconcerti ha parlato della Juventus, prossima avversaria degli azzurri, e del paragone con il Napoli: “C’ è una difficoltà ...

Sconcerti : 'La Juve è una grande squadra un po’ in confusione' : Con il mercato ancora in corso che potrebbe riservare rivoluzioni e quando mancano poco più di 24 ore alla riapertura del campionato, Mario Sconcerti, nel suo editoriale per il Corriere della Sera, analizza i club candidati alla lotta per accaparrarsi i primi posti in classifica. La testimonianza del giornalista prende l’avvio evidenziando che le uniche certezze tra le novità sono gli allenatori Maurizio Sarri, Antonio Conte, Paulo Fonseca e ...

Sconcerti : Lukaku rilancia l’Inter come Ronaldo con la Juve : La conclusione dell’affare Lukaku è una vittoria per l’Inter, scrive Mario Sconcerti sul Corriere della Sera, una promozione per Marotta, un rilancio di forza e immagine e “un effetto generale che assomiglia un po’ a quello di Ronaldo un anno fa”. Un acquisto che dice a tutta la squadra che i tempi sono cambiati e che si è avviato un percorso di crescita. Ma non basta. Lukaku è un giocatore fondamentale, ma è solo ...