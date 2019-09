Morto bambino di 2 anni dimenticato in auto dal papà

Malore fuori da scuola - Morto bambino di sei anni : E' morto il bambino di sei anni che si era accasciato al suolo uscendo da scuola lunedi' a Roncadelle, in provincia di Brescia. Il bambino di origini marocchine soffriva di problemi cardiaci e si e' sentito male alla presenza della madre che era riuscito a rianimarlo. Il piccolo e' stato trasportato all'ospedale di Bergamo Papa Giovanni XXIII dove, dopo tre giorni in terapia intensiva, e' deceduto. Secondo le ultime ricostruziopni, il bimbo, ...

Follonica - Morto il bambino di 8 anni : gli era caduto il letto sulla testa : Alessando Liberti, il bambino di 8 anni rimasto schiacciato dal letto della sua cameretta, non ce l'ha fatta. In seguito al grave incidente domestico accaduto il 7 agosto, era stato ricoverato all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze. Le condizioni erano apparse subito gravi Il grave fatto è accaduto una settimana fa a Follonica, in provincia di Grosseto. Alessandro, forse, si era infilato sotto il letto della sua cameretta per raccogliere ...

Grosseto - gli cade il letto addosso : Morto bambino di 8 anni : Marco Della Corte Alessandro aveva solamente 8 anni, il tragico incidente è avvenuto a Follonica, l'intera cittadina è sotto choc per la morte del bambino Non ce l'ha fatta Alessandro, il bambino di 8 anni vittima di un incidente domestico nella sua casa a Follonica (Grosseto). Il bambino è stato ucciso dalla rete del letto cadutagli in testa. Era stata la madre a trovarlo privo di sensi alcuni minuti dopo l'incidente. La donna si ...

Vercelli - bambino Morto dopo parto in casa : ipotesi asfissia neonatale. La Procura apre fascicolo contro ignoti : Un neonato è morto poche ore dopo essere stato partorito in casa a Borgosesia, in Valsessera, in provincia di Vercelli. Il fatto è avvenuto nella notte tra il 7 e l’8 agosto, attorno alle 3 di notte. Arrivato in elisoccorso al Regina Margherita di Torino, il piccolo è deceduto poco dopo, probabilmente a causa di un’asfissia neonatale, come affermano alcune fonti in ambito sanitario. Ancora incerte le dinamiche del parto, ma la ...

Nel Mantovano è crollato un silos e un bambino di 3 anni è Morto travolto dal mangime : Non è sopravvissuto il piccolo di 3 anni che era stato travolto dal silos carico di mangimi che domenica pomeriggio è crollato in un'azienda di Pegognaga (Mantova). Il piccolo Giovanni Veneri era con il padre Simone, 32 anni, investito anch'egli dal manufatto che si è spezzato in due nell'impatto a suolo. Il piccolo Giovanni sarebbe rimasto sepolto sotto il mangime che si è liberato nell'aia dopo lo schianto, senza riuscire ...

Lucca - Morto il bambino di due anni soccorso in piscina : Tommaso, il bimbo di due anni e mezzo che da giovedì pomeriggio era ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale di Massa dopo essere stato trovato privo di conoscenza nella piscina...

Vicenza - bambino Morto dopo le dimissioni dall’ospedale : è stata un’emorragia interna : Con ogni probabilità è stata un’improvvisa emorragia interna ad uccidere il piccolo Giulio. I primi risultati dell’autopsia disposta dal pm Luigi Salvatori chiarirebbero le cause della morte del bambino di tre anni, residente a Valli del Pasubio nel Vicentino, deceduto lo scorso 30 luglio dopo essere stato ricoverato e poi dimesso dall’ospedale di Santorsi, sempre in provincia di Vicenza. Quindi, secondo i primi esami, si sarebbe trattato di un ...

Germania - Morto bambino di 8 anni spinto sotto un convoglio ad alta velocità : È morto sul colpo, otto anni, travolto da un treno che si stava avvicinando dalla stazione di Francoforte, in Germania, sotto gli occhi della madre che non ha potuto fare niente per salvarlo. A spingerlo sui binari un uomo di 40 anni di origine eritree arrestato subito dopo dalla Polizia tedesca con l'accusa di omicidio e tentato omicidio dopo che molti testimoni che avevano assistito al folle gesto lo avevano inseguito e bloccato mentre tentava ...

Un bambino di 8 anni è Morto a Francoforte per essere stato spinto sui binari del treno : Lunedì mattina un bambino di 8 anni è morto e sua madre è stata ferita dopo che un uomo li ha spinti deliberatamente di fronte a un treno ad alta velocità alla stazione di Francoforte, in Germania. La donna è

Napoli : bambino Morto nella piscina - pronti gli avvisi di garanzia : Si va dal proprietario del locale, ai due sfortunati (e coraggiosi) animatori, per arrivare poi ai due genitori (mai come in queste ore straziati dal dolore per la perdita del proprio...

Incidente stradale di Alcamo - Morto anche il secondo bambino : E' spirato all'Ospedale Villa Sofia di Palermo anche il secondo bambino coinvolto nell'Incidente di Alcamo del 12 luglio scorso.

