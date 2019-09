Fonte : agi

(Di giovedì 19 settembre 2019) Intelligenti, pure troppo. Le smart tv trasferisconodegli utenti ad aziende come Netflix, Google e Facebook.nonaccese,se l'utente non è abbonato ad alcun servizio. Lo affermano due studi, non smentiti dalle società interessate. Cosa vedono le smart tv I ricercatori della Northeastern University e dell'Imperial College di Londra hanno scoperto che i televisori connessi, tra i quali quelli marchiati Samsung ed Lg, e i dispositivi come FireTV di Amazon,informazioni sul dispositivo utilizzato e sulla loro posizione. Nel caso di Netflix, ad esempio, ivengono speditil'app non è attiva e persino se l'utente non è iscritto alla piattaforma. “Quindi – ha spiegato al Financial Times uno degli autori dello studio, David Choffnes - potrebbero saperesei in casa enon lo sei”. I ricercatori hanno ...

angiuoniluigi : RT @Agenzia_Italia: Le smart tv inviano dati sensibili, anche quando sono spente - frasisam : RT @Agenzia_Italia: Le smart tv inviano dati sensibili, anche quando sono spente - Agenzia_Italia : Le smart tv inviano dati sensibili, anche quando sono spente -