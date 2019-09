L’azienda è in crisi e un’imprenditrice licenzia se stessa per non far licenziare i suoi

Fonte : baritalianews

(Di giovedì 19 settembre 2019) Una storia bellissima, come purtroppo ce ne sono poche, quella avvenuta in Florida presso l’Accurate Background Check dove un ‘imprenditrice, Lola Gonzalez, proprietaria a Ocala, Florida, delha capito che le cose si stavano mettendo male a livello economico pere così ha preso una decisione incredibile: hato seper salvare idipendenti e così ha dichiarato: ”I miei impiegati sono fidatissimi ed hanno lavorato con me per anni. Sono sempre stati leali e scrupolosi.rli in questi tempi diquando trovare un altro impiego è molto difficile sarebbe stato ingiusto. Così togliermi di mezzo penso che sia stata la cosa giusta da fare”. Lei, nel frattempo, è riuscita a trovare un atro lavoro: assistente sociale, e nonostante lo stipendio attuale sia lontanissimo da quello precedente, lei è lo stesso molto soddisfatta e ha commentato ...

kapitanbar : RT @repubblica: Alitalia, allarme dei lavoratori sulla crisi: 'Alcuni voli cancellati'. L'azienda: 'Noi affidabili' [news aggiornata alle 2… - ruggi741 : @Namastefa @claudiovelardi L'azienda sta in crisi da prima di Salvini.. anzi, con la flat tax ci avrebbe anche ripe… - lucip1985 : @fabcet Quindi siamo l’Eden sulla terra? Nessuna diseguaglianza, nessuno sfruttato, nessun indigente, nessuna azien… -