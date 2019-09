La Martani contro i cacciatori | Sono solo vecchi sfigati

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 19 settembre 2019) Francesca Bernasconi L'animalista si scagliagli uomini che vanno a caccia: "Io gli taglio le gomme delle auto, non mi interessa che è reato" "Aivorrei tagliare le gomme delle macchine". Così Danielasi scaglia, intervenendo durante la puntata dei Lunatici su Rai Radio 2. Il fatto che tagliare le gomme delle macchine sia un reato non sembra preoccupare minimamente l'animalista veg, che ribatte: "È un reato? Non mi interessa! Non si può più andare a fare una passeggiata nei boschi che si ha paura di essere colpiti da uno sparo. Se io vengo a casa tua e ti sparo mi mettono in galera, se invece ti sparo in un bosco non mi faccio nemmeno un giorno di prigione". Laè un fiume in piena inarrestabile e continua, snocciolando dati; "Quasi un milione di animali viene massacrato ogni anno e ogni anno muoiono tra le venti e le ...

novasocialnews : Daniela Martani, raptus contro i cacciatori: 'Sfigati e vecchi, voglio tagliarli le gomme' #novasocialnews… - sietefolli : RT @danielamartani: Oggi protesta a piazza Duomo a Milano contro l'uso della pelle nella moda. Oltre un miliardo di animali viene ucciso pe… - Valessiabi : RT @danielamartani: Oggi protesta a piazza Duomo a Milano contro l'uso della pelle nella moda. Oltre un miliardo di animali viene ucciso pe… -