Iran-Usa | sul prezzo del petrolio lo spettro della chiusura dello Stretto di Hormuz in

Usa : Riad ha diritto difendersi da Iran : 10.33 Gli Stati Uniti "sostengono il diritto dell'Arabia Saudita a difendere se stessa. Il comportamento minaccioso dell'Iran non sarà tollerato". Lo ha sottolineato il segretario di Stato americano, Mike Pompeo, via Twitter, dopo aver incontrato il principe coronato saudita Mohammed bin Salman per discutere dell'attacco ai pozzi di Riad attribuito a Teheran.

Donald Trump ha detto che aumenterà le sanzioni contro l’Iran - accusandolo di essere l’autore dell’attacco in Arabia Saudita : Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha deciso di applicare nuove sanzioni contro l’Iran dopo che l’Arabia Saudita ha accusato il Paese di essere dietro gli attacchi compiuti sabato scorso contro due importanti stabilimenti petroliferi sauditi. Trump ha annunciato la

Petrolio - l’Arabia Saudita mostra i droni e i missili dell’attacco di sabato e accusa l’Iran : Oggi gli Usa hanno annunciato sanzioni più severe. Intanto l'Agenzia internazionale dell'energia esclude che serva ricorrere alle riserve di emergenza

Usa - niente visto a Rouhani. Iran pronto a disertare assemblea Onu : Teheran elimina il dollaro dalle transazioni bancarie con Russia, Turchia e Iraq per aggirare le sanzioni americane

Iran - Rohani ancora senza visto per gli Usa : a rischio presenza all’Assemblea generale Onu : Per ora è solo un ritardo, ma potrebbe trasformarsi in un nuovo caso diplomatico. Gli Stati Uniti non hanno ancora emesso i visti per permettere al presidente Iraniano Hassan Rohani, al ministro degli Esteri Mohammad Javad Zarif e al resto della delegazione della Repubblica islamica di partecipare nei prossimi giorni all’Assemblea generale dell’Onu a New York. Lo riferisce l’agenzia statale Iraniana Irna, secondo cui il governo di Teheran ...

USA-Iran : entrambi i Paesi parlano di 'guerra totale' : L'accordo sul nucleare sottoscritto a Parigi tra le più grandi potenze mondiali sembra ormai lontano anni luce. Inutili gli sforzi della Francia che, attraverso il Presidente Emmanuel Macron, ha giocato il ruolo di mediatore tra USA e Iran. Oggi lo scenario è diverso, più vicino alla guerra che al vertice tra Rouhani e Trump, annunciato nei giorni scorsi proprio da quest'ultimo. Ad alimentare la tensione tra i due Paesi è stato sicuramente anche ...

Petrolio - Cnn : attacco all'Arabia Saudita partito dall'Iran - usati missili Cruise : L'attacco contro gli impianti petroliferi sauditi «con una probabilità molto alta» è partito da una base di Teheran, in Iran, vicino al confine con l'Iraq. Lo...

Usa-Iran - guerra del petrolio : «Benzina può superare i 2 euro al litro» : Dopo l'attacco agli impianti petroliferi sauditi, l'impatto sui prezzi del petrolio per ora resta limitato. «Ma attenzione. L'ipotesi da non escludere è che le crescenti...

Petrolio - l’Iran sequestra nave nello stretto di Hormuz. Usa : “Ecco le prove che c’è Teheran dietro gli attacchi agli impianti sauditi” : L’incontro tra il presidente iraniano Hassan Rohani e l’omologo americano Donald Trump a margine della prossima Assemblea generale Onu, se mai è stato in agenda, ora è saltato. E il livello di tensione in Medio Oriente, dopo gli attacchi dei ribelli filo-iraniani Houthi a due impianti petroliferi sauditi, sta salendo ulteriormente con conseguente terremoto sui mercati petroliferi. La Ue parla di “vera minaccia alla sicurezza ...

Foto Usa : attacchi a Riad da Iran o Iraq : 14.48 Gli impianti petroliferi sauditi potrebbero essere stati colpiti da una combinazione di numerosi droni e missili da crociera:lo hanno riferito dirigenti Usa in un briefing con i giornalisti. In tal caso il livello dell'obiettivo,la precisione e la sofisticatezza dell'attacco supererebbero la capacità dei ribelli yemeniti huthi. Lo scrive il New York Times. E le Foto satellitari diffuse dagli Usa dimostrerebbero che i raid sarebbero ...

Riad - attacco a raffinerie di petrolio : "Produzione -50% - useremo le riserve". Gli USA accusano l'Iran : Dopo l’attacco con droni a due raffinerie di petrolio, l’Arabia Saudita ha fatto sapere che attingerà alle riserve di oro nero per compensare al taglio della produzione, pari a 5,7 milioni di barili al giorno, la metà della produzione saudita.In conseguenza degli attacchi di ieri sono venute a mancare il 5% delle forniture mondiali di greggio. Riad ha comunicato oggi la decisione di far fronte all’emergenza facendo leva sulle ...

Iran-Usa - l’attacco al petrolio saudita preoccupa Washington e incendia i negoziati di pace : il nodo della guerra nello Yemen : Sono estremamente significativi gli effetti economici e politici dell’attacco con droni contro le installazioni petrolifere dell’Arabia saudita. Quelli economici sono pesanti e immediati, visto che l’impianto di Abqaiq è il centro del sistema energetico saudita. Quelli politici, invece, rendono ancora più infuocata una situazione già molto difficile. Gli Stati Uniti non hanno infatti perso tempo e hanno immediatamente indicato nell’Iran il ...

Usa-Iran - Trump minaccia risposte militari e autorizza l’uso delle riserve di petrolio : Il grave attacco al settore petrolifero dell’Arabia Saudita pone nuovi, significativi dilemmi per l’amministrazione di Donald Trump e per l’economia

Attacco a raffinerie petrolio Arabia/ Guerra Usa-Iran - Rohani "loro creano problemi" : Attacco con droni yemeniti alle raffinerie più grandi al mondo in Arabia Saudita: dimezzata produzione. Usa vs Iran 'colpa loro', ira di Rohani