Daniele Cassioli | «La fiducia è un’arma potentissima Ho imparato a superare i miei

(Di giovedì 19 settembre 2019) «La forza necessaria pergli ostacoli è nascosta dentro di noi, ma bisogna sempre esercitarsi ai propri limiti», l’atleta cieco dalla nascita, considerato il più grande sciatore nautico paralimpico di sempre, quando racconta come si diventa campioni del mondo, non ha dubbi e trasmette un energia ed una positività autentica, guadagnata a piccoli passi, nel buio, attraverso forza di volontà, determinazione e coraggio. Oggi volare sull’acqua come un aquilone è il suo mestiere, contro ogni pronostico, uno strumento di riscatto ed insieme anche una prova costante verso se stesso, che lo ha portato a vincere ventincinque medaglie d’oro ai campinati mondiali ottenendo recentemente in Norvegia tre ori e due argenti, nonostante una costola incrinata a causa di un infortunio. Ma non è tutto, oltre ad aver pubblicato un libro per De Agostini ...

UmbyDoc_SBeSM : 7 settembre 2019 - Ottava edizione 'La Cultura si fa Sport' Auditorium Paganini di Parma. Con il Campione del Mondo… - Danielecassioli : RT @incodaalgruppo: Sci nautico @Danielecassioli INFINITOOOOO Nuovo #Record #mondiale nello slalom QUI - incodaalgruppo : Sci nautico @Danielecassioli INFINITOOOOO Nuovo #Record #mondiale nello slalom QUI -