Una bevanda millenaria abbassa glicemia | pressione alta e colesterolo | benefici e

Diabete : Una bevanda ha sorprendenti effetti positivi sui livelli di glucosio nel sangue e sul metabolismo del grasso : Un sorprendente effetto positivo di una bevanda sul Diabete è stato scoperto grazie a una meta analisi di studi presentata dalla Southeast Universty di Nanchino in Cina in occasione del 55° Congresso dell’Associazione europea per lo studio del Diabete . Secondo i ricercatori un consumo da basso a moderato di alcol potrebbe avere un effetto “benefico” su soggetti con Diabete di tipo 2, agendo sui livelli di glucosio nel sangue e ...

Emicrania : Una particolare bevanda può provocare un forte attacco oppure alleviarne i sintomi : Secondo una ricerca del Beth Israel Deaconess Medical Center (Bidmc) di Boston, del Brigham and Women’s Hospital e l’Harvard School of Public Health pubblicato sull’American Journal of Medicine, consumare 2 tazzine di caffè non fa alcuna differenza per chi soffre di Emicrania episodica, ma più di tre (o la stessa quantità di caffeina contenuta in bibite gassate o energy drink) aumentano il rischio di un forte attacco di mal di ...