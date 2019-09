Ritorno a scuola | quello che dovrebbe cambiare

Fonte : vanityfair

(Di mercoledì 18 settembre 2019) A dirla con un proverbio che diventa battuta si potrebbe riassumere che una Lim, una lavagna interattiva, non fa primavera. L’innovazione apassa per le nuove tecnologie, certamente, e attraverso l’adeguamento delle strutture, ma è un cambio di passo pedagogico e didatticoda fare per rinnovare laitaliana per come è stata ritratta appena qualche mese fa dai risultati dei test Invalsi e che riapre i battenti in questi primi giorni di settembre. Ultimi a tornare in classe, mercoledì 18, gli studenti della Puglia. Giovanni Biondi, presidente di Indire, Istituto Nazionale Documentazione Innovazione Ricerca Educativa, si occupa da anni del futuro dellache passa attraverso modelli di trasmissione del sapere, piani di lavoro e motivazione. «Un diario delle scuole medie o superiori di oggi è uguale adi trent’anni fa, la struttura scolastica è la stessa ...

Mov5Stelle : Gli eventi #plasticfree non si fermano e ora arrivano anche nelle scuole [SCOPRI COME] - chetempochefa : 'Ergo cogito sum' 'Sarò breve e circonciso' 'Vadi' In occasione del ritorno a scuola, riascoltiamo @lucianinalitti… - SkyTG24 : Un rientro a #scuola che Makai non dimenticherà: il piccolo era alle #Bahamas con la famiglia quando è arrivato il… -