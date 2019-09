Inter-Slavia Praga | le pagelle dei quotidiani | bocciati Lukaku e Brozovic

Inter - Lukaku non le manda a dire : “contro lo Slavia Praga partita brutta. Per gli avversari deve essere sempre difficile affrontarci” : Dopo il brutto esordio in Champions League, nel quale è arrivato un 1-1 in rimonta contro lo Slavia Praga, Romelu Lukaku parla da leader e incoraggia l’Inter a fare meglio nei prossimi impegni Dopo 3 successi consecutivi in campionato, l’Inter si ferma all’esordio in Champions League. Battuta d’arresto importante quella dei nerazzurri contro lo Slavia Praga arrivata al termine di un 1-1 maturato in rimonta, nei ...

Champions : Barella salva brutta Inter - solo pari con Slavia : Otto minuti possono sembrare lunghissimi, e nel calcio in effetti a volte lo sono. Lo dimostra per l'ennesima volta l'Inter che, nella nuova era di Conte, non voleva piu' essere pazza ma pazza lo e' ancora, eccome. In fondo non basta cancellare un inno per far scomparire un modo di vivere. Come l'anno scorso, i nerazzurri si ritrovano a dover inseguire all'esordio in casa in Champions League, ma questa volta, contro un avversario inferiore ...

Highlights Inter-Slavia Praga 1-1. Barella salva in nerazzurri al 92'. Napoli-Liverpool 2-0 : Mertens-Llorente - sorride Ancelotti : Highlights INTER SLAVIA Praga- Passo falso nerazzurro nel match d’esordio in Champions League contro lo Slavia Praga. Un gol di Barella salva in nerazzurri da una clamorosa sconfitta. Si complica sul nascere il percorso dell’Inter in Champions League, nerazzurri chiamati alle sfide contro Borussia Dortmund e Barcellona. Straordinario Napoli contro il Liverpool. Gli uomini di […] L'articolo Highlights Inter-Slavia Praga 1-1. ...

Inter-Slavia Praga - Conte si addossa le colpe : “Il principale responsabile sono io”. E su Lukaku… : Non è partita nel migliore di modi l’avventura in Champions League dell’Inter. I nerazzurri non sono andati oltre l’1-1 contro lo Slavia Praga, pareggiando solo nel finale con Barella. Al termine della gara Antonio Conte ha parlato ai microfoni di Sky Sport: “Lo Slavia Praga ha giocato in maniera europea, aggredendo con un gran pressing e con un ritmo elevato. Ci hanno battuti in tutto: sulla velocità, ...

Diretta/ Inter Slavia Praga - risultato finale 1-1 - : Barella salva i nerazzurri al 92' : Diretta Inter Slavia Praga, risultato finale 1-1 streaming video tv. Prima in Champions League con un pareggio: Barella salva nerazzurri dopo gol Olayinka!

Inter-Slavia Praga - Antonio Conte è una furia : “ci hanno sovrastato - il primo responsabile sono io” : L’allenatore dell’Inter ha commentato il pareggio ottenuto all’esordio in Champions League contro lo Slavia Praga Non comincia affatto bene la Champions League dell’Inter, i nerazzurri non vanno oltre il pareggio a San Siro contro lo Slavia Praga, riagguantando gli avversari solo al novantesima grazie al gol di Barella. Marco Alpozzi/LaPresse Antonio Conte è una furia nel post partita, soprattutto per la prestazione ...

Inter-Slavia Praga : le parole di Sensi - Barella e Skriniar : L’Inter non è andata oltre il pari contro lo Slavia Praga. Ai microfoni di Sky Sport si è presentato il centrocampista Stefano Sensi. Questo il suo giudizio sulla gara: “Da questo match ne usciamo con un po’ di rammarico, non abbiamo giocato il primo tempo che volevamo. Penso che abbiamo bisogno di lavorare per farci trovare pronti in questa competizione dove non si può mai sbagliare. Difficoltà fisica? Non penso, domani ...

Barella salva l'Inter al 92' - 1-1 a San Siro contro lo Slavia Praga : Mezzo passo falso all'esordio per l'Inter in Champions League. Nella prima giornata del gruppo F, i nerazzurri strappano un pareggio.

Champions - Inter parte col freno : 1-1 con Slavia Praga - Barella salva Conte al 92' : Padrona in Italia, non ancora in Europa. L'Inter inizia il cammino stagionale in Champions League con un pareggio confezionato con il brivido. Lo Slavia Praga, sulla carta l'avversaria più abbordabile del girone, esce dalla trasferta di San Siro con una prova gagliarda e un pareggio (1-1) ma fino al

L'Inter non va oltre l'1-1 con lo Slavia Praga - le pagelle : Barella salva i nerazzurri : Da poco è terminato il match del Meazza tra Inter e Slavia Praga sul risultato di 1-1 con reti messe a segno da Olaynka al 63' e il pari realizzato da Barella al 92'. Gara valida per la prima giornata del gruppo F che vede anche la presenza di Borussia Dortmund e Barcellona. Le due squadre salgono ad un punto in classifica. Il prossimo turno vedrà L'Inter di scena al Camp Nou, dove affronterà il Barcellona, mentre i cechi saranno di scena in ...

Inter-Slavia Praga 1-1 - le pagelle di CalcioWeb : la coppia d’attacco fa malissimo [FOTO] : Inter-Slavia Praga, le pagelle di CalcioWeb – Terminata la sfida di San Siro che ha visto esordire i nerazzurri in Champions League contro la compagine ceca. La gara, valevole per la prima giornata della fase a gironi della competizione, ha ‘aperto le danze’ di un raggruppamento complicato per l’undici di Antonio Conte, chiamato a ripetere le buone prestazioni e le vittorie in campionato. Queste le pagelle di ...

VIDEO Inter-Slavia Praga 1-1 : highlights - gol e sintesi. Olayinka gela San Siro - Barella pareggia nel recupero : L’Inter ha pareggiato contro lo Slavia Praga per 1-1 nella partita d’apertura della Champions League 2019-2020 di calcio, i nerazzurri hanno sofferto terribilmente contro l’avversaria sulla carta più debole del girone e ora la corsa verso la qualificazione agli ottavi di finale della massima competizione continentale per importanza si fa difficile. I padroni di casa hanno faticato in fase di costruzione di gioco, hanno avuto ...

L’Inter ha pareggiato 1-1 con lo Slavia Praga all’esordio nei gironi di Champions League : L’Inter ha pareggiato 1-1 in casa con lo Slavia Praga nella prima partita dei gironi di UEFA Champions League. Lo Slavia Praga era sfavorito ma ha interpretato al meglio l’incontro, rischiando poco e giocando con più intensità in entrambe le

DIRETTA/ Inter Slavia Praga - risultato 0-1 - streaming video tv : gol Olayinka! : DIRETTA Inter Slavia Praga streaming video tv: orario, quote, risultato live, probabili formazioni per la prima in Champions League, Lukaku scalda i motori.