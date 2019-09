Francia | la Coppa di Lega sarà eliminata dal 2020 2021

Francia - addio alla Coppa di Lega : la storica decisione del consiglio d’amministrazione : Dalla prossima stagione addio alla Coppa di Lega francese. Oggi il consiglio d’amministrazione della Lega stessa (Lfp) ha votato a favore della soppressione, bocciando anche le ultime due proposte che erano state avanzate per rilanciare la competizione. La prima prevedeva di restringere il torneo alle prime otto del campionato precedente, collocandolo durante la sosta invernale; la seconda puntava invece a dividerlo in quattro ...

Dalla Coppa di Francia alla Pro League belga - il calcio internazionale è su Sportitalia : Con l’inizio della stagione riparte anche il calcio internazionale su Sportitalia, in diretta ed esclusiva sia sul canale 60 DTT (visibile in chiaro e gratuitamente), sia attraverso la nuova piattaforma SI Smart, disponibile da luglio. Una novità che ha consentito all’emittente di Michele Criscitiello di ampliare la propria offerta con un bouquet di quattro canali […] L'articolo Dalla Coppa di Francia alla Pro League belga, il calcio ...

LIVE Francia-Italia rugby - Test Match 2019 in DIRETTA : Conor O’Shea plasma la Nazionale per la Coppa del Mondo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Presentazione della partita – A che ora inizia e su che canale vedere in tv Francia-Italia Salve a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE Testuale di Francia-Italia, terzo Test Match estivo per la nostra Nazionale di rugby. Dopo la sconfitta con l’Irlanda ed il largo successo con la Russia, gli azzurri si sono spostati in Francia dove stasera allo Stade de France di Parigi sfideranno ...

Rugby - Test Match estate 2019 : in Francia prende forma l’Italia che vedremo in Coppa del Mondo : Test Match estivo numero tre per l’Italia del Rugby sulla strada che porta verso la Coppa del Mondo: dopo la sconfitta con l’Irlanda ed il largo successo con la Russia, gli azzurri della palla ovale si sono spostati in Francia, dove domani, venerdì 30 agosto, allo Stade de France di Parigi, sfideranno i padroni di casa alle ore 21.10. L’Italia potrà giocare a cuor leggero e senza pensieri di ranking: se la vittoria contro la ...

Neymar - nuovi guai per il brasiliano : denunciato dal tifoso colpito in Coppa di Francia : Non c’è pace per Neymar. Nel giorno in cui vengono archiviate le accuse di stupro nei suoi confronti, l’attaccante brasiliano si vede costretto ad affrontare un nuovo guaio giudiziario. Secondo “L’Equipe”, infatti, il tifoso colpito con un pugno dal giocatore dopo la finale della Coppa di Francia persa ai rigori contro il Rennes avrebbe deciso di sporgere denuncia presso la procura della Repubblica di Bobigny. ...

Supercoppa di Francia - Mbappé-Di Maria e il PSG vince : battuto in rimonta il Rennes [FOTO] : Supercoppa di Francia, questa volta è il PSG ad esultare contro il Rennes, vincitore ai rigori della Coppa nazionale qualche mese fa. I parigini battono in rimonta (2-1) gli avversari e si aggiudicano il primo trofeo della stagione. Tuchel, che oltre a Neymar fa a meno di Thiago Silva, Paredes e Di Maria, chiude l’intervallo sotto di una rete per via del gol di Hunou al quarto d’ora. Nella ripresa, altra storia: al 12′ è ...

Supercoppa di Francia - PSG-Rennes in esclusiva su DAZN : In attesa della ripresa dei campionati, all’stero si inizia già a fare sul serio. Domani ci attende così una giornata davvero ideale per tutti i calciofili con i primi verdetti: tra le gare in programma ci sono infatti la finale di Supercoppa di Francia, che vedrà sfidarsi Paris Saint Germain e Rennes, e la Supercoppa […] L'articolo Supercoppa di Francia, PSG-Rennes in esclusiva su DAZN è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio ...