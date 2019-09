Domenica In | Mara Venier fa una confessione | “Sono rimasta scioccata!”

Fonte : lanostratv

(Di mercoledì 18 settembre 2019)fa unaprima della seconda puntata diIn È tornata in tvscorsa eha sbaragliato l’Auditel ottenendo un ottimo successo con la suaIn. In una intervista a TelePiù si è raccontata tra vita professionale e quella privata. Grazie alle sue ultime esperienze lavorative e al grande impatto televisivo e social,è diventata la zia d’Italia, conquistando anche il pubblico più giovane. Al settimanale ha raccontato che una volta èscioccata perchè perfino una signora di età avanzata l’ha chiamata zia: “Insomma, non esageriamo”. L’anno scorso era convinta di lasciareIn e quella sarebbe stata l’ultima volta alla guida del contenitore del dì festivo di Rai1: “Volevo tornare e chiuderla lì, in bellezza. Invece non è andata così”. Eh menomale! Per la felicità del ...

zazoomnews : Domenica In Mara Venier confessa: La super-proposta che stava per far saltare tutto brividi in Rai - #Domenica… - infoitsport : Romina Power è fidanzata la confessione da Mara Venier a Domenica in - Mikegalax : Mara Venier, Domenica in è la mia casa -