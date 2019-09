“Aspettiamo un bimbo!” Fiocco azzurro a Uomini e Donne | l’annuncio emozionante della

Fonte : caffeinamagazine

(Di mercoledì 18 settembre 2019) La nuova stagione del trono over è iniziata con nuovi colpi di scena e che hanno riportato alla luce vecchi rancori in alcuni dei protagonisti. Ospiti in studio nella puntata del 17 settembre, Noel e Stefano, pronti a raccontare come sta procedendo la loro frequentazione al di fuori degli studi televisivi. Ricordiamo che Stefano era uscito nella scorsa stagione dal dating show di Maria De Filippi con Pamela, aveva poi rotto la relazione con quest’ultima, non senza polemiche e recriminazioni. Solo successivamente si era legato all’ex dama Noel. Un ritorno e una lite furibonda nella puntata di, tornato in onda lunedì scorso, dopo la pausa estiva. Il Trono Over ha regalato scontri accesi e novità inaspettate al pubblico attento di Canale5 che assisterà a nuovi colpi di scena.In studio arriveranno David e Cristina, la dama ...