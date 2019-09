Aggredisce un militare gridando Allah Akbar

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 18 settembre 2019) Paola Fucilieri Immigrato ferisce con le forbici un soldato È stato arrestato per attentato terroristico Milano Arrestato per attentato con finalità terroristiche o di eversione. E ancora per l'accusa di tentato omicidio, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. Quello dello yemenita 23enne Mahamad Fathe, protagonista di un'aggressione nei confronti di unin Stazione Centrale a Milano, si delinea come un profilo simile a molti altri già analizzati dalla la lente analitica del pool antiterrorismo della Procura guidato da Alberto Nobili: uno straniero che si avvia sulla strada della piccola criminalità ma poi si radicalizza fino ad abbracciare l'estremismo. L'uomo ieri mattina poco dopo le 10.30, in piazza Duca d'Aosta, davanti alla stazione Centrale, ha aggredito all'improvviso e senza motivo il24enne, Matteo Toia, sorprendendolo alla schiena con una ...

LegaSalvini : Aggredisce militare alle spalle con le forbici poi grida Allah akbar: arrestato alla stazione centrale di Milano - FratellidItaIia : Milano, Meloni: Solidarietà al militare pugnalato al grido di Allah Akbar, FdI chiede condanne severe per chi aggre… - LegaSalvini : Milano, aggredisce militare con un tagliacarte al grido «Allah akbar». Immobilizzato e arrestato -