Spagna | non c’è una maggioranza | Madrid torna al voto salvo sorprese in extremis

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 17 settembre 2019) Le consultazioni hanno dato esito negativo: “Nessun candidato conta dell’appoggio necessario”, si legge in una nota del Palazzo reale. Poco prima il re spagnolo Felipe VI aveva constatato che non ci sono forze politiche con il sostegno parlamentare sufficiente a formare il governo. Di conseguenza, dopo lo scioglimento delle Camere lunedì 23,dell’ultim’ora laandrà di nuovo al. Per la quarta volta in 4 anni. Oggi il sovrano ha concluso il giro di colloqui con i maggiori partiti incontrando il premier e segretario dei socialisti Pedro Sanchez – uscito vincitore dalle urne lo scorso aprile ma senza lanecessaria per formare un governo -, il capo di Podemos Pablo Iglesias, il leader dei popolari di Pablo Casado e quello di Ciudadanos Albert Rivera. In base all’articolo 99 della Costituzione vi erano due mesi per formare ...

GassmanGassmann : Spagna,alluvione devastante. NON è maltempo, il clima è in crisi,i governi devono ORA prendere decisioni essenziali… - SkyTG24 : La Spagna non riesce a formare il governo, al voto il 10 novembre - beppebottero : @you_trend In Spagna, quando i governi non riescono a governare, si va ad #elezioni... @luigidimaio @nzingaretti… -