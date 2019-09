Pagelle Inter-Slavia Praga 1-1 | malissimo la difesa e Lukaku | Barella dà speranza

Pagelle Inter-Slavia Praga 0-1 : malissimo la difesa e Lukaku - non si accende Sensi : Inizio da dimenticare per l’Inter nella Champions League 2019: una sconfitta in casa con la Slavia Praga nella partita forse più alla portata del proprio raggruppamento. Andiamo a rivivere il match con le Pagelle dei protagonisti. Pagelle Inter-Slavia Praga 0-1 Inter Handanovic, voto 5,5: inoperoso, se non con qualche rischio con i piedi, nel primo tempo. Non è perfetto sulla rete dello Slavia, respinge corto e non può evitare la rete di ...

Inter-Udinese 1-0 - le Pagelle di CalcioWeb : a San Siro torna Bobo Vieri. Ah - no - è Sensi… [FOTO] : Inter-Udinese, le pagelle di CalcioWeb – Terzo ed ultimo anticipo del sabato di questa terza giornata di Serie A. A San Siro di fronte Inter e Udinese, Conte contro Tudor, ex compagni alla Juventus. Il primo vuole rimanere a punteggio pieno dopo i successi contro Lecce e Cagliari, il secondo proverà a fare lo sgambetto ad un’altra milanese dopo la vittoria sul Milan alla prima. Finisce 1-0, l’Inter vince ancora grazie ...

Inter-Udinese 1-0 - le Pagelle nerazzurre : Sensi decisivo - bene Politano : Si è appena concluso l'anticipo della terza giornata di Serie A disputato allo stadio Meazza di Milano tra Inter e Udinese sul risultato di 1-0, grazie al gol messo a segno da Stefano Sensi al 44'. I nerazzurri volano in testa alla classifica con 9 punti, portandosi a +2 sulla Juventus. I friulani restano a quota tre punti. La settimana prossima l'Inter sarà di scena nel derby di Milano sabato alle ore 20:45, mentre i friulani ospiteranno alla ...

Cagliari-Inter 1-2 - le Pagelle : Sensi luce del centrocampo - Skriniar insuperabile : L'Inter espugna la Sardegna Arena nel match valido per la seconda giornata di campionato, battendo il Cagliari per 2-1, salendo a sei punti in classifica e rimanendo a punteggio pieno. Decisive le reti di Lautaro Martinez al 27' e Romelu Lukaku al 72' su calcio di rigore, mentre il pareggio momentaneo era stato realizzato da Joao Pedro al 50'. La settimana prossima ci sarà la sosta, ma alla ripresa la squadra di Antonio Conte ospiterà allo ...

Cagliari-Inter 1-2 - le Pagelle di CalcioWeb : Sensi e Lukaku ancora bene [FOTO] : Cagliari-Inter, le pagelle di CalcioWeb – Si è appena concluso il match della Sardegna Arena tra rossoblu e nerazzurri, quest’ultimi alla ricerca della continuità dopo il poker inflitto al Lecce nella gara d’esordio. Dall’altra parte, una squadra – quella di Maran – ferita per la sconfitta casalinga contro il neopromosso Brescia. Successo per Handanovic e compagni, che infliggono il secondo stop ...

Inter-Lecce 4-0 - le Pagelle : Lukaku conquista il Meazza - bene Brozovic e Sensi : La prima giornata di campionato si è conclusa con il posticipo andato in scena allo stadio Meazza e che ha visto di fronte Inter e Lecce, conclusosi sul risultato di 4-0. Successo netto per i padroni di casa, che portano a casa i tre punti grazie alle reti messe a segno da Brozovic, Sensi, Lukaku e Candreva. Settimana prossima si scende nuovamente in campo, con i nerazzurri che saranno di scena alla Sardegna Arena contro il Cagliari, mentre i ...

Inter-Lecce 4-0 - le Pagelle di CalcioWeb : super gara di Sensi [FOTO] : Inter-Lecce, le pagelle di CalcioWeb – Si è appena concluso il posticipo tra nerazzurri e giallorossi, ultima partita di questa prima giornata di Serie A. Esordio per Conte davanti ad un San Siro gremito, mai così pieno per una gara al debutto in campionato. Di fronte, i salentini neopromossi di Liverani. La ‘prima’ dei nerazzurri è uno show, nonostante una buona partenza del Lecce: segnano due grandi gol Brozovic e ...

Tottenham-Inter 4-5 d.c.r - le Pagelle nerazzurre : Esposito sublime - Sensi una conferma : Ultimo impegno in International Champions Cup per l'Inter, che ha affrontato quest'oggi a Londra il Tottenham, nel match conclusosi sull'1-1 ai tempi regolamentari grazie alle reti di Lucas e Sensi. Ai calci di rigore l'Inter si impone 4-3 grazie ad un grande Handanovic, che para i penalty di Eriksen e Skipp. Solita emergenza in attacco, con il tecnico nerazzurro, Antonio Conte, che continua a mettere pressione al club per risolvere questa ...

Inter-Psg 7-6 dopo i rigori - le Pagelle nerazzurre : Esposito rivelazione - bene Handanovic : In un match amichevole (non valido per l'International Champions Cup), giocatosi a Macao, l'Inter batte il Paris Saint Germain i calci di rigore 6-5, con i tempi regolamentari che si chiudono sull'1-1 grazie ai gol messi a segno da Kehrer e Longo. Dal dischetto sbagliano Aouchiche e Zagre per i francesi e Candreva per i nerazzurri. Termina così la tournéé in Asia della squadra nerazzurra, che tra stasera e domani tornerà a Milano in attesa di ...