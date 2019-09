I Thegiornalisti non si sciolgono ma Tommaso Paradiso annuncia l’addio sui social

Fonte : optimaitalia

(Di martedì 17 settembre 2019) Isi. L'annuncio arriva come un fulmine a ciel sereno per i fan che hanno appena assistito al concerto tenuto al Circo Massimo, nel quale hanno raccolto oltre 45000 persone ed evidentemente l'ultimo dell'era band. La novità arriva direttamente dai canalidel gruppo romano che da oggi non esiste più, se non nella voce diche continuerà a condurre la sua carriera come solista, scrivendo e cantando unicamente per la sua persona.rivela anche di non aver preso questa decisione a cuor leggero, dato che per anni ha diviso la sua vita con il gruppo, ma di essere arrivato a un punto di non ritorno tale da non poter evitare la conclusione del progetto band che da questo momento appartiene al passato. La restante compagine, che ha militato nel gruppo dal 2009 in terzetto con, ha intenzione di ...

IlContiAndrea : #TommasoParadiso è uscito dal gruppo. A dire il vero ce lo aspettavamo un po’ tutti specialmente nei mesi estivi do… - Agenzia_Ansa : I #Thegiornalisti non esistono più, Tommaso Paradiso gela i fan pochi giorni dopo il mega concerto del Circo Massim… - HuffPostItalia : Tommaso Paradiso lascia la band: 'I Thegiornalisti non esistono più' -