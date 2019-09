Fotocamera | prcessore | OS e batteria del Huawei Mate 30 Pro | le ultime conferme

Fonte : optimaitalia

(Di martedì 17 settembre 2019) Arrivano nuovesul conto del30 Pro, almeno per quanto riguarda gran parte delle specifiche chiave che lo riguarderanno (processore,, sistema operativo e). Secondo quanto riportato da SlashLeaks, il device monterà una quadruplacon un sensore da 40MP Movie/Cine, un altro sensore da 40MP di tipo SuperSensing, un teleobiettivo da 8MP ed un 3D Depth Sensing Camera. Il30 Pro sarà alimentato dal processore Kirin 990 con NOU DAVinci per prestazioni AI di livello superiore, mentre larisulterà contraddistinta da un amperaggio di 4500mAh (in grado di supportare la SuperCharge a 40W cablata e wireless a 27W). Il modello base, invece, includerà unada 4200mAh. Il dispositivo funzionerà con EMUI 10 basato su Android 10, con funzionalità software migliorate dall'intelligenza artificiale e da maggiori controlli di ...

andreazenatti93 : RT @OptiMagazine: Fotocamera, prcessore, OS e batteria del #HuaweiMate30Pro: le ultime conferme - OptiMagazine : Fotocamera, prcessore, OS e batteria del #HuaweiMate30Pro: le ultime conferme -