Fa un bagno nel fiume | bimba muore per il parassita ameba mangia cervello

Texas : il dramma di Lily - 10 anni - morta per un'infezione dopo il bagno nel fiume Brazos : Lily Mae Avant, una bimba di soli 10 anni, residente a Valley Mills (centro della contea di Bosque, nello Stato del Texas) è morta a causa di una rara e gravissima infezione: un'ameba, in pochi giorni, le ha intaccato il cervello. La piccola ha iniziato a sentirsi male dopo aver trascorso il Labour Day nei pressi di Waco (nella vicina contea di McLennan)...Continua a leggere

“Hai fatto il bagno nella fogna?”. Alessia Marcuzzi mostra il lato b ma i commenti la distruggono : Avete visto, è iniziato Temptation Island Vip 2 con Alessia Marcuzzi. Ed è proprio la bellissima conduttrice che è al centro di una inutile polemica, in queste ore. Un gruppo di hater l’ha brutalmente umiliata sui vari social network. Per quale ragione? Nessun motivo, come sempre, si sono attaccati a un dettaglio senza dubbio sciocco. Per il momento Alessia Marcuzzi si trova in Sardegna impegnata con le registrazioni della seconda edizione di ...

Nello scarico del bagno trovata una pistola rubata : L'arma è stata rinvenuta dalla Polizia di Stato in un appartamento nel centro di Napoli insieme a 6 cartucce e a una bustina di cocaina, Era nascosta nella cassetta di scarico del water. Una pistola a tamburo marca Taurus calibro 357 magnum. A trovarla sono stati gli agenti della Polizia di Stato, a Napoli. L’hanno tirata fuori dal bagno di un appartamento dove gli era stata segnalata la presenza di armi e droga. Il ritrovamento è avvenuto ieri ...

Grande Fratello - Taylor Mega ed Erica Piamonte insieme in suite : il bagno nella vasca è “bollente” ma qualcosa va storto : L’amicizia tra Taylor Mega ed Erica Piamonte continua ad attirare l’attenzione dei media e dei followers. L’influencer e l’ex inquilina della casa del Grande Fratello hanno deciso di trascorrere qualche giorno di vacanza insieme in Calabria e tra le stories spunta un bagno “bollente” nella vasca idromassaggio della loro suite. Nelle immagini Taylor è completamente nuda ed Erica versa del sapone ...

bagno di folla per Maradona nella presentazione ufficiale a La Plata - spunta anche Napoli : Diego Armando Maradona torna in Argentina per allenare il Gimnasia La Plata: dopo la firma sul contratto annuale e l’ufficialità è tempo di presentazione nello stadio Juan Carmelo Zerillo, meglio conosciuto come ‘stadio del Bosque’. Tanti festeggiamenti per le strade della città hanno anticipato l’arrivo dell’ex fuoriclasse azzurro, chiamato a risollevare le sorti di una squadra attualmente ultima in ...

Vacanza con sorpresa : un orso in bagno in un albergo nel Montana : Ospite a sorpresa per una famiglia in Vacanza nello Yellowstone Park che al ritorno da una gita trova nel bagno della camera d'albergo un orso entrato dalla finestra lasciata aperta. Il “Buck's T-4 Lodge & Restaurant” è uno degli alberghi più famosi e rinomati nel Montana, grazie alla sua atmosfera un po' rustica data dal fatto di sorgere all'interno dello Yellowstone Park e di aver quindi voluto regalare progettualmente ai suoi clienti ...

VIDEO F1 - GP Italia 2019 : bagno di folla e autografi per Vettel e Leclerc nella fan zone : Tempo di fan zone per Charles Leclerc e Sebastian Vettel: i due piloti della Ferrari si mostrano con un animo piuttosto tranquillo mentre firmano autografi per i tifosi. Di sicuro non è insoddisfatto il monegasco, che partirà oggi dalla pole position, dopo una delle sessioni di qualifica dal finale più, in un certo senso, curioso che si sia visto negli ultimi tempi. Al tedesco, invece, serve una prova per dimostrare di essere ancora il pilota ...

Pisa - morta nel bagno del supermercato : trovata da un vigilante che ha guardato sotto la porta : Si attende l’autopsia per chiarire le cause e anche i tempi del decesso della donna di trentadue anni che è stata trovata domenica mattina all'interno del bagno di un supermercato alla periferia di Pisa. A trovarla, a quanto emerso, è stato un vigilante che ha pensato di guardare sotto la porta del bagno chiuso.Continua a leggere

Regno Unito - 18enne si accascia nel bagno del nightclub e muore : uccisa dall’ecstasy : Courtney Chamberlin aveva 18 anni. Si è sentita male nella notte tra domenica e lunedì alla discoteca The Warehouse di Leeds. Un 19enne è stato arrestato per averle venduta la droga. Il suo cuore “batteva molto forte”, i paramedici non hanno potuto far nulla per salvarle la vita.\\Una ragazza è morta per una sospetta “overdose di ecstasy” in una nightclub di Leeds, in Regno Unito. Si chiamava Courtney Chamberlin e aveva 18 anni. Il dramma è ...

Il direttore del supermercato sta andando in pausa quando sente che dal bagno arrivano delle grida di dolore strazianti - quando entra nel bagno rimane di ghiaccio per ciò che vede : Una donna, Ashleigh Miller Cross neo mamma aveva bisogno di fare la spesa e per questo aveva lasciato a casa la sua bambina di 10 mesi con il marito ed era andata al supermercato. Mentre girava tra gli scaffali iniziò a sentirsi poco bene: le girava la testa e aveva dei dolori sempre più forti al ventre. Andò in bagno e nel giro di pochi minuti i dolori diventarono insopportabili tanto da costringerla a gridare. In quel momento il direttore ...