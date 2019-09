Cambiamenti climatici | i nuovi modelli matematici annunciano un riscaldamento globale più

Caldo record - l’estate 2019 è stata la peggiore di sempre : gli effetti dei Cambiamenti climatici : L'Amministrazione nazionale oceanica ed atmosferica (NOAA) americana ha confermato che l'estate che sta per concludersi è stata la più calda di sempre nell'emisfero boreale. L'anomalia nella temperatura media è stata la stessa registrata nel 2016, considerato l'anno peggiore sotto il profilo del riscaldamento globale.Continua a leggere

In Spagna migliaia di campi sott’acqua : “i Cambiamenti climatici hanno effetti disastrosi sull’agricoltura europea” : In Spagna sono state colpite dall’inondazione 150mila ettari di coltivazioni in una delle aree agricole più importanti nel sud della Comunità Valenciana, con campi di agrumi sommersi e danni a verdure ed ortaggi fino al 100%. E’ quanto afferma la Coldiretti sulla base delle indicazioni emerse dall’organizzazione agricola spagnola Asaja alla quale ha espresso piena solidarietà. Tra le verdure colpiti carciofi, patate e broccoli mentre – ...

Team multidisciplinare italiano in missione in Nepal per osservare i Cambiamenti climatici : “Raccogliere da vicino evidenze dei cambiamenti climatici ed ambientali, attraverso racconti e osservazione diretta, analizzare zone del Pianeta che rischiano di “scomparire” perché minacciate anche dall’azione dell’uomo, sono gli obiettivi principali della spedizione nella regione del Mustang in Nepal che avrà inizio con partenza dall’Italia ed esattamente da Roma, Domenica 22 Settembre. Incontreremo Luigi Fieni, restauratore e fotografo ...

Greta Thunberg davanti alla Casa Bianca : simula un’estinzione di massa per la lotta contro i Cambiamenti climatici [GALLERY] : Dopo aver invitato in tv i politici a scendere in campo in difesa del clima, Greta Thunberg si è unita ai manifestanti che, fuori dalla Casa Bianca, chiedono al governo di affrontare l’emergenza del cambiamento climatico. La sedicenne attivista svedese e i manifestanti hanno inscenato una “estinzione di massa“, simulando di morire a causa del cambiamento climatico. Una performance di 11 minuti, per ricordare gli anni che ...

CMCC : “L’Italia è una delle aree più interessate dagli eventi estremi - ma ha molto da dire sui Cambiamenti climatici” [INFOGRAFICA] : Una notizia buona e una cattiva per l’Italia, sono quelle che emergono dai contenuti dell’ultimo rapporto dell’IPCC su cambiamenti Climatici e territorio. “La notizia cattiva è che, l’Italia è al centro della regione Mediterranea, una delle aree più interessate da impatti significativi degli eventi estremi. La buona notizia è che il nostro paese può dare al mondo segnali positivi“. Sono parole di Riccardo ...

I Cambiamenti climatici ci faranno diventare cannibali? : (foto: Eric LAFFORGUE/Gamma-Rapho via Getty Images) I cambiamenti climatici ci spingeranno a diventare cannibali. È questa l’insolita, agghiacciante ipotesi di Magnus Söderlund, uno scienziato della Stockholm School of Economics, che durante un suo seminario in Svezia ha posto al pubblico una domanda che ha lasciato tutti di stucco: sareste disposti a mangiare carne umana? Un’idea, prosegue l’esperto, che nasce dalla ...

Al Fermi di Vittoria - assemblea del WWF sui Cambiamenti climatici : L'Istituto "Fermi" di Vittoria ha inaugurato il nuovo anno scolastico parlando di cambiamenti climatici grazie ad una iniziativa del WWF

A ottobre torna Climathon - l’hackathon sui Cambiamenti climatici : Aperte le iscrizioni al Climathon, l’hackathon sui cambiamenti climatici che si svolgerà in contemporanea mondiale il prossimo 25 ottobre. La registrazione può essere effettuata attraverso il sito internet https://Climathon.climate-kic.org/. L’iniziativa, fortemente voluta da EIT Climate-KIT, organismo che fa capo all’Istituto europeo per l’innovazione e la tecnologia, aiuta le città ad individuare e risolvere le sfide prioritarie per ...

Uno stadio di calcio trasformato in una foresta : il progetto che vuole sensibilizzare sui Cambiamenti climatici e la deforestazione [GALLERY] : Gli stadi di calcio sono da sempre sinonimo di chiasso e confusione, ma un’installazione artistica in Austria sta trasformando questa idea, nel tentativo di attirare l’attenzione sui cambiamenti climatici e la deforestazione. Il Wörthersee stadion a Klagenfurt, in Austria, è stato trasformato in una magnifica foresta per un nuovo progetto dell’artista svizzero Klaus Littmann. Il campo, ubicato vicino al lago Wörthersee nello stato austriaco ...

Venezia - attivisti per l’ambiente : “Ora la prima causa legale contro lo Stato per inadempienza dei politici sui Cambiamenti climatici” : “Il giudizio universale sta arrivando: scioglimento dei ghiacciai, siccità, desertificazione, eventi climatici estremi, estinzione di interi ecosistemi sono solo alcuni dei fenomeni che già oggi si verificano su tutta la Terra”. Per questo motivo, nell’ultima giornata del campeggio climatico internazionale al Lido di Venezia viene lanciata una campagna legale chiamata proprio “Giudizio Universale”. Il piano è quello di unire agli ...

Cambiamenti climatici - Torino scommette sulle farfalle per sostituire le api : Comune e Università studiano la loro capacità di impollinare. Una delegazione della Grecia in città per copiare il modello

I Cambiamenti climatici fanno paura anche alla crescita. Ma una ‘regola aurea’ può salvarci : di Vittorio Daniele* Nell’Unione europea, gli investimenti pubblici a tutela dell’ambiente e per contrastare il cambiamento climatico potrebbero essere esclusi dai vincoli fiscali del Patto di stabilità. Ulteriori finanziamenti potrebbero essere attivati, poi, attraverso la Banca europea degli Investimenti. Come evidenzia il Patto europeo finanza-clima, un piano d’investimenti pubblici per l’ambiente stimolerebbe la crescita economica in ...

Cambiamenti climatici - report UE : l’Italia “è il Paese europeo più esposto ai rischi idrogeologici” : “l’Italia è il Paese europeo più esposto all’erosione del suolo, causata dall’estremizzazione degli eventi atmosferici: già nel 2020 la fragilità idrogeologica potrebbe provocare una contrazione della produzione agricola, superiore allo 0,5% con una perdita produttiva pari a 38 milioni di euro rispetto al 2010. Per recuperare un solo centimetro di suolo occorrono, in alcuni casi, ben 100 anni“: lo spiega in una nota ...

«Il mare invaderà Napoli» - gli effetti choc dei Cambiamenti climatici : Quest'estate la ricorderemo per gli allarmi ambientalistici. Il dito puntato è sull'uomo e la sua incapacità di trovare un equilibrio tra natura e sfruttamento delle risorse, e...