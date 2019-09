Brindisi, arrestata badante violenta

I carabinieri di Francavilla Fontana, () hanno arrestato in flagranza di reato, per maltrattamenti in famiglia, una43enne di nazionalità georgiana irregolare sul territorio nazionale. L'attività d'indagine supportata anche dall'analisi delle immagini del sistema di videosorveglianza, autonomamente installato dai congiunti all'interno della camera da letto della vittima, ha fatto emergere ripetute violenze fisiche e vessazioni,in danno di una 84enne del luogo, vedova e invalida.(Di martedì 17 settembre 2019)