Arrestato in Spagna “l’uomo ragno” | protagonista di una spettacolare fuga dalla Questura

Scandalo in Spagna - Olivier Verdon Arrestato! Il difensore dell’Alaves in manette con l’accusa di violenze sulla fidanzata : Olivier Verdon è stato arrestato in Spagna con l’accusa di violenza ai danni della fidanzata: il difensore dell’Alaves ha trascorso la notte in cella e dovrà comparire davanti ai giudici Calcio spagnolo sotto shock per l’arresto di Olivier Verdon, difensore franco-beninese in forza al Deportivo Alaves. Nella notte di ieri, il calciatore è finito in cella al termine di una violenta lite con la fidanzata. Secondo i media ...

Spagna - Arrestato un calciatore per aggressione alla compagna [NOME e DETTAGLI] : Il difensore franco-beninese dell’Alaves, Olivier Verdon, è stato arrestato ieri, mercoledì 14 agosto, dalla polizia spagnola dopo una violenta lite con la compagna ed è stato poi rilasciato in attesa del processo. Lo si apprende da fonti di polizia. Secondo la stampa basca, il 23enne è stato arrestato mercoledì dopo una accesa discussione nei corridoi di un hotel a Vitoria, in Spagna, dove testimoni oculari lo hanno visto afferrare ...